In cerca di un nuovo hair cut? Seguite i consigli dell'esperto!

Diciamolo subito: i capelli corti scalati sono una grande comodità. E scegliendo il taglio giusto, l'effetto glam è assicurato. Per andare sul sicuro ci siamo affidate a un esperto, Cosimo Mazzeo di Cosimo Mazzeo Hairdesign. Continuate a leggere il nostro articolo con tutti i migliori consigli per il vostro next hair look!



Prima di tutto: a chi dona il taglio corto? «In generale il taglio corto è consigliato alle donne che hanno forme del viso regolari e di statura minuta - afferma Mazzeo - mentre il taglio lungo è particolarmente adatto a una figura slanciata e a chi ha un viso ovale, né troppo scavato né troppo pieno. Ma le tipologie sono tante e ognuna potrà trovare il look migliore».

Il taglio del momento? Sicuramente il bob «meglio se cortissimo alla francese, quindi “altezza orecchie”. È elegante e raffinato ed è molto versatile perché si adatta bene a ogni tipo di capello».

Desiderate un pixie cut scalato? «Se avete il viso tondo, sceglietelo con il ciuffo - dice l'esperto -. Se, invece, avete un viso allungato, lineamenti marcati e una mandibola evidente, il pixie deve contenere misure asimmetriche, quindi frangette sfilate o maxi ciuffi che coprano la fronte».

E per i capelli ricci? Sempre un taglio scalato e dimamico «per mettere in evidenza il naturale movimento della chioma».

Ma come scegliere la scalatura giusta per i capelli corti? Secondo Mazzeo, la scalatura è un’ottima scelta quando si vuol dare movimento e volume alla chioma, ma se i capelli sono sottili, è meglio lasciar stare.

La tipologia di scalatura, sia per i tagli lunghi che per quelli corti, deve essere poi scelta in base alla texture del capello, in base al taglio e alle forme del viso.

Il beauty trick: volete ovalizzare la forma del viso e renderlo più sottile? Optate per una scalatura leggermente “appoggiata” sulle guance.

Credit ph: Mondadori