Caldo, sofisticato e sempre personalizzabile, il caramello si conferma la tonalità cult per chi desidera una bellezza naturale ma ricca di carattere, come racconta un'esperta

Ci sono colori che seguono le tendenze del momento e altri che invece riescono a essere amatissimi anche con il passare delle stagioni. Il caramello appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Caldo, luminoso e versatile, continua a essere una delle tonalità più richieste da chi desidera dare nuova luce ai capelli. E, in estate, ancora di più.

Capelli color caramello: tante sfumature fra cui scegliere la migliore per voi

II motivo? Non esiste un unico caramello, ma una gamma molto vasta di sfumature che possono essere personalizzate in base al colore della pelle, degli occhi e alla base naturale dei capelli, come conferma Giulia De Nicola, Salon Director di TONI&GUY Roma Centro. Se le tonalità caramello normalmente riescono a valorizzare molto bene gli incarnati caldi, dorati o olivastri, con i quali creano un effetto armonioso e luminoso, sono però perfette anche per chi ha una pelle più chiara o dai sottotoni freddi.In sintesi: se vi piace questo colore, non ci sono motivi per non provarlo. Come sottolinea l’esperta, infatti, è possibile scegliere versioni più delicate, arricchite da riflessi beige, miele o nocciola, capaci di mantenere equilibrio e naturalezza.

Tecniche di colorazione per i capelli color caramello

Negli ultimi anni, poi, è cambiato anche il modo di interpretare il colore. Se in passato si cercavano contrasti molto evidenti, adesso la parola d’ordine è naturalezza. “Oggi la vera differenza non è seguire una tendenza, ma capire come adattarla alla persona. Il colore deve valorizzare senza trasformare, con un risultato naturale, morbido e mai costruito”, sottolinea De Nicola. Per ottenere questo effetto vengono utilizzate tecniche che permettono di creare sfumature luminose e armoniose. Balayage a mano libera, foilayage e microlights restano tra le più richieste perché consentono di distribuire la luce in modo delicato, senza stacchi netti. Il risultato è un colore ricco di movimento e profondità, che cresce in maniera naturale e richiede una manutenzione più semplice rispetto alle colorazioni uniformi.

I tagli consigliati

Anche il taglio può fare molto per valorizzare le sfumature caramello. Le scalature morbide, i butterfly cut e i bob destrutturati aiutano infatti a mettere in evidenza i riflessi, creando giochi di luce che rendono il colore ancora più interessante. Lo stesso vale per uno styling mosso e naturale, capace di esaltare la tridimensionalità della chioma.

Naturalmente, per mantenere il caramello brillante nel tempo è importante dedicare attenzione alla cura dei capelli. Prodotti nutrienti, trattamenti idratanti e tonalizzazioni leggere aiutano a preservare la luminosità e la bellezza dei riflessi senza alterarne l’equilibrio.

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