State per sposarvi? Trovate la giusta ispirazione per la vostra acconciatura da sposa con la nostra selezione

Acconciature sposa 2018, ecco il meglio degli hair look bridal visti in passerella nelle ultime sfilate di moda dedicate.

Quest'anno le tendenze capelli sposa puntano i riflettori su acconciature semplici che lasciano le chiome sciolte, ma anche su raccolti e semi raccolti romantici, spesso con trecce.

Grandi protagonisti delle acconciature da sposa sono poi gli accessori. Dal classico velo alle coroncine di fiori, la moda del momento verte su hairlook semplici resi unici da dettagli glam.

Trovate l'acconciatura perfetta per il vostro matrimonio continuando a leggere questo articolo.

Acconciature sposa capelli raccolti

Code basse, chignon e trecce sono protagonisti degli hairlook dedicati alle spose per il 2018.

Lo stile romantico continua a conquistare, affiancato da proposte importanti per chi ama osare e da raccolti da sposa dal look minimale.

Acconciature sposa capelli raccolti Coda bassa per i capelli di media lunghezza.

Raccolto morbido per un look capelli romantico.

Coda bassa per la chioma mossa sulle lunghezze il cui look romantico viene completato dal velo.



Top knot maxi, uno chigon di grandi dimensioni al centro della testa.

Raccolto glam in stile milkmaid con intrecci nella parte alta del capo.

Harilook minimale da sposa con coda bassa e scriminatura centrale.



I capelli vengono pettinati all'indietro e raccolti in uno chigon basso.

Un'idea per i capelli mossi, che vengono pettinati all'indietro e poi raccolti in un low-bun.

Banana bun, chigon basso dal look causal, per una sposa extra posh.



Coda bassa per i lunghi capelli scuri.

I capelli lunghi vengono raccolti in trecce e trasfromati in un maxi chignon.

Acconciatura da sposa ladylike che punta tutto sul volume.



Acconciatura statement con coda alta dal look scultura.

Un altro top knot creato da trecce.

Raccolto scultura da passerella per una sposa fuori dagli schemi.



Acconciature sposa capelli sciolti

Preferite lasciare la chioma libera? Ecco tante proposte per la vostra acconciatura da matrimonio.

Lo styling mosso e voluminoso è un must have, non mancano poi le acconciature originali con frisè e proposte extra lisce per uno stile polished.

Acconciature sposa capelli sciolti Acconciatura sposa dallo styling mosso e naturale con riga in mezzo.

Capelli sciolti con riga laterale e velo in pizzo.

Capelli biondo platino dal look vaporoso.



Capelli lunghi e castani dal look sinuoso.

Chioma leggermente mossa con frangia pettinata lateralmente.

Capelli rossi dal look mosso che uniscono onde e frisè per un effetto originale.



Capelli lisci e lunghi sciolti con riga in mezzo, portati dietro le spalle.

Chioma castano miele dallo styling vaporoso.

Il velo con motivo di cristalli cinge la chioma sciolta dalla piega a onde morbide.



Acconciature sposa capelli semiraccolti

Eleganti e sofisticati, i capelli semi raccolti sono senza dubbio una scelta di classe.

Queste proposte puntano ai dettagli restituendo acconciature di grande effetto.

Acconciature sposa capelli semiraccolti Trecce e capelli liberi fissati sul retro del capo, con la parte sottostante della chioma lasciata libera.

Chioma libera e fluente acconciata a firsè fissata laterlamente e impreziosita da un cerchietto gioiello.

I capelli hanno uno styling romantico leggermente mosso, vengono pettinati all'indietro e lasciati liberi sulle lunghezze.



Un altro semiraccolto ornato da trecce.

Chioma mossa in libertà con fermaglio laterale.

Semiraccolto con trecce a cingere il capo nella parte alta.



Acconciature sposa capelli medi e corti

Avete i capelli medi o corti? Sarete spose ultra glam!

Anche tagli corti e midi infatti rendono al meglio quando si tratta di acconciature da sposa, mettendo bene in evidenza il viso e regalando un effetto edgy e sofisticato.

Acconciature sposa capelli medi e corti Taglio medio con frangia lunga.

Harilook corto da sposa con riga laterale.

Acconciatura da sposa che lascia la chioma libera, pettinata all'indietro.



Mini caschetto con ciuffo lungo.

Taglio medio con riga in mezzo.

Sposa con i capelli corti.



Bob cinto da un nastro bianco.

Taglio corto da sposa per capelli afro o ricci.

Acconciature sposa con accessori

Velo, tiara, corona o coroncina di fiori? A voi la scelta!

Quest'anno le acconciature da sposa partono dal classico velo e spaziano portando spesso fiori e decori romantici tra i capelli, meglio se in tessuto o a effetto gioiello.

Acconciature sposa con accessori Raccolto con velo lungo, una scelta classica sempre vincente.

Capelli raccolti con maxi fascia, per un hairlook in stile vintage.

Un raccolto semplice con coroncina in tessuto.



Maxi treccia con chigon e decorazioni floreali in tessuto.

Taglio medio e mosso con cerchietto in tessuto.

Raccolto morbido con fermaglio gioiello posto laterlamente.



Treccia-tochon con nastri composti da farfalle in tessuto.

Capelli sciolti con maxi corona di fiori, per un mood hippy-chic.

Capelli raccolti in maniera rigorosa con maxi fiore in tessuto.



Coroncina voluminosa con fiori in tessuto su raccolto semplice.

La chioma viene pettinata all'indietro e raccolta con rigore. Completano il look fiori in tessuto posti ai lati del capo.

Raccolto anche per i capelli ricci, il cui look viene enfatizzato al massimo da una vera e propria corona in cristalli luminosi.



Chigon basso ornato da decorazioni romantiche in tessuto.

Chioma raccolta con lungo velo in tessuto leggero.

Un altro raccolto capelli da sposa con cerchiietto con fiocco e decorazione di perle e perline.



Credits Ph.: Mondadori Photo