Chignon, trecce o lunghezze sciolte: ecco le più belle idee per l'acconciatura da sposa o da invitata create dai migliori hair stylist. Scegliete con noi le migliori acconciature matrimonio d'autunno

Una volta scelto l'abito da sposa o da cerimonia come invitata, è il momento di pensare al trucco e all'acconciatura, dettaglio importantissimo per il giorno del sì. Di anno in anno e di stagione in stagione – autunno incluso - sono tante le proposte che arrivano dai Saloni e dagli stilisti. Vi proponiamo alcuni degli hair style più belli (insieme a una selezione di scatti visti su Instagram che, come tutti i Social, resta sempre una grande fonte di ispirazione!).

Acconciature matrimonio d'autunno: le trecce

Eterogenee ed eleganti, dalle più semplici a quelle più complesse, le trecce sono protagoniste dei trend per le acconciature autunnali sia sulle passerelle sia nelle collezioni dei saloni. La treccia rappresenta l’acconciatura da sposa più versatile, perché declinabile in più modi: morbida e spettinata, con dei fiori applicati, è l’ideale per un matrimonio romantico e boho-chic. Con fiocco, cerchietto o fermacapelli con perle o strass: sono le trecce consigliate alle spose più sofisticate. Le più cool del momento? “Quelle laterali più aperte e morbide, declinate nelle diverse tipologie: da quella a spiga di grano, che va molto di moda, alla treccia infinito a quella classica”, dice Fabio Marchina, hair styler titolare di Marchina Hair Styling.

Code basse

Chignon e code vincono la gara del romanticismo, soprattutto quando sono realizzate su una texture ondulata. Ecco una proposta firmata Compagnia della Bellezza arricchita con un effetto wave che gioca con un incrocio a portafoglio, al quale è stato aggiunto un tocco dinamico e grintoso con un grosso fiocco nero in seta.

Coroncine di fiori

Raffinatezza, eleganza e un tocco boho-chic che piace: sono le acconciature per sposa d'autunno arricchite con coroncine di fiori, utili anche per mantenere il velo. Se siete invitate, potete utilizzare lo stesso fiore della sposa da inserire solo come dettaglio in trecce, raccolti o semiraccolti. (Abbiamo selezionato anche una proposta insolita per chi ama...esagerare!).

Acconciature matrimonio d'autunno: raccolti “wild”

Texture spettinata e mollette colorate insolite per questa acconciatura irriverente. Per incorniciare il viso si può dare maggiore enfasi ai baby hair attorno al volto e il gioco è fatto!

Il classico torchon rivisto

Ecco uno dei raccolti più originali per le spose d'autunno. Questo hairdo riprende la classica tecnica del torchon sulla nuca che si trasforma in un finto carrè appoggiato sulle spalle, decorato da diademi e cerchietti brillanti. Per le più romantiche.

Raccolto con volume

In questo hair look è enfatizzato il volume naturale nella parte frontale dell'acconciatura, mentre dietro, allo chignon destrutturato, è stato associato un intreccio che richiama quello più classico della wedding braid.

Acconciature matrimonio d'autunno: le proposte per chi ama gli accessori

Fermagli, cerchietti e fasce non possono mancare in questa selezione pensata per voi: ecco alcuni dei look ideali per un matrimonio autunnale!

Credit ph: Compagnia della Bellezza (ph: Fabio Izzo), Marchina Press Office, Unsplash, Mondadoriphoto