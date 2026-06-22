I capelli grigi hanno un fascino unico ma tendono a diventare opachi, spenti e soggetti a riflessi giallastri causati da fattori esterni. Utilizzare uno shampoo specifico può fare la differenza.

Con la diminuzione della melanina, i capelli grigi e bianchi diventano naturalmente più vulnerabili agli agenti esterni. L'esposizione ai raggi UV, l'inquinamento, il cloro e persino alcuni prodotti per lo styling possono alterarne l'aspetto, rendendoli spenti e meno luminosi.

Inoltre, la struttura del capello grigio tende a essere più porosa, caratteristica che favorisce l'assorbimento di impurità e la comparsa di sfumature giallastre che ne compromettono la brillantezza naturale.

Lo shampoo che può fare la differenza

Per mantenere il grigio luminoso e dall'aspetto curato è importante utilizzare prodotti specifici. Tra le opzioni disponibili sul mercato, Kérastase Blond Absolu Bain Ultra-Violet rappresenta una delle soluzioni più efficaci per chi desidera ravvivare i capelli grigi e bianchi.

La sua formula contiene pigmenti viola che aiutano a contrastare i riflessi gialli indesiderati, valorizzando le tonalità fredde e restituendo maggiore luminosità alla chioma. Allo stesso tempo, deterge delicatamente senza appesantire i capelli.

I benefici sui capelli grigi

L'utilizzo regolare di uno shampoo antigiallo di qualità può offrire diversi vantaggi: neutralizza i riflessi gialli e caldi, esalta le sfumature argento e perla, dona un aspetto più luminoso e uniforme, contribuisce a migliorare la morbidezza della fibra capillare e, infine, aiuta i capelli a sembrare più sani e curati.

Per evitare un effetto eccessivamente freddo o violaceo, è consigliabile alternarlo a uno shampoo delicato e seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Come utilizzare uno shampoo viola sui capelli grigi

Gli shampoo viola non devono necessariamente essere utilizzati a ogni lavaggio. Nella maggior parte dei casi, una o due applicazioni a settimana sono sufficienti per mantenere il colore brillante e contrastare i riflessi giallastri.

È importante distribuire il prodotto uniformemente sui capelli umidi e lasciarlo agire per alcuni minuti prima del risciacquo. I tempi di posa possono variare in base all'intensità del risultato desiderato e alla sensibilità del capello.

I capelli grigi possono apparire spenti e opachi per molte ragioni, ma con la giusta routine è possibile valorizzarne tutta l'eleganza. Kérastase Blond Absolu Bain Ultra-Violet è una delle scelte più interessanti per chi desidera una chioma grigia luminosa, brillante e priva di riflessi gialli indesiderati. Un piccolo gesto nella routine di cura dei capelli che può fare una grande differenza nell'aspetto finale.