Nel 2026 i bob dominano ovunque, ma uno su tutti ha conquistato feed e saloni: lo Scandi bob. Caschetto nordico minimal e voluminoso, pensato per uno styling quasi inesistente.

Nel 2026 il caschetto non è solo tornato: ha occupato feed, red carpet, sfilate. Dai French bob ai bob Old Hollywood, passando per le versioni Monaco e Riviera, i tagli alla clavicola e sopra le spalle sono ovunque. Dentro questa bob mania c’è però un protagonista chiaro: lo Scandi bob, il caschetto scandinavo minimal, pieno di volume e sorprendentemente facile da gestire.

È il taglio che vedete sulle it-girl di Copenhagen, su Hailey Bieber, su Khloé Kardashian e sulle modelle alle sfilate nordiche. Linee pulite, luce naturale, movimento morbido. L’effetto è quello “appena uscita dal salone”, ma ottenuto con una routine che potete gestire in cinque minuti davanti allo specchio.

Bob mania 2026: perché il caschetto è tornato re dei tagli

I portali di bellezza concordano: tra i capelli corti 2026 i bob sono i veri protagonisti. MyPersonalTrainer, parlando del “taglio sfilato scandinavo”, indica proprio lo Scandi bob e il suo fratello più audace, lo Scandi Frilla, come le due forme chiave dell’anno per chi vuole capelli corti ma femminili e versatili.

Rispetto ad altri caschetti più costruiti, come il French bob super grafico o il bob Old Hollywood ultra lucido e piegato, lo Scandi bob vince perché è realistico. Regge l’ufficio, il week-end, il mare, la palestra. Nuvole di Bellezza lo descrive come una versione “fresca e ordinata del caschetto”, pensata per funzionare anche con asciugatura naturale e pochissimo styling.

Cos’è lo Scandi bob e perché è così chic senza sforzo

Tecnicamente è un caschetto con lunghezza che va da poco sotto la mascella fino alla spalla. La linea è dritta, quasi blunt, ma i contorni attorno al viso restano morbidi, senza scalature evidenti.

Il dettaglio che fa davvero la differenza è la gestione del volume. Secondo l’approfondimento di MyPersonalTrainer sul taglio sfilato scandinavo, nelle versioni più attuali le punte vengono leggermente alleggerite per evitare l’effetto triangolo e creare un caschetto arioso, che si muove. Iconica la riga laterale profonda, con side-flip: le ciocche vengono ribaltate da un lato all’altro per gonfiare le radici e dare quell’aria da ragazza cool appena spettinata dal vento.

Gli hairstylist internazionali spiegano che lo Scandi bob rende al massimo su capelli lisci o leggermente mossi, dove la linea pulita resta evidente ma il movimento rimane morbido. Sui ricci funziona se il taglio è davvero su misura, con una sfilatura mirata sulle punte e attenzione maniacale al volume. Il risultato deve sembrare “naturale”, mai costruito o laccato.

A chi sta bene lo Scandi bob

Buona notizia: è un taglio democratico. Su un viso ovale è praticamente un sì automatico, basta decidere se fermarsi alla mascella o scendere verso le spalle. Su un viso allungato è meglio stare sul corto, con volume ai lati che accorcia otticamente. Su un viso tondo o quadrato, invece, funziona una versione un po’ più lunga, verso la clavicola, con contorni leggermente più morbidi e riga laterale che spezza le linee troppo rigide.

Per quanto riguarda la texture, sui capelli lisci il risultato è super minimal e grafico, molto “Scandi apartment”. Sui mossi diventa immediatamente più effortless: le onde naturali riempiono il taglio e il side-flip crea movimento ogni volta che passate una mano tra i capelli. Sui ricci lo Scandi bob richiede mano esperta: servono punte alleggerite e prodotti ad hoc per evitare il volume solo sulle lunghezze.

È anche un taglio trasversale alle età. Sta bene alle ventenni come alle quarantenni in cerca di un look più definito ma non rigido. Perfetto per chi vuole poco impegno di styling con massima resa fotografica nelle riunioni su schermo e nelle foto in spiaggia.

Come chiederlo al parrucchiere (e come metterlo in piega)

Prima regola: arrivate in salone con 2-3 foto salvate sul telefono. Scegliete immagini con volti simili ai vostri e lunghezze realistiche. Poi usate alcune parole chiave: caschetto dritto, lunghezza tra mascella e spalla, poche scalature, punte piene ma non pesanti, contorno morbido attorno al viso, riga laterale profonda ma taglio portabile anche con riga centrale.

A casa la piega resta semplice. Dopo lo shampoo tamponate bene, applicate una mousse volumizzante leggera sulle radici e un velo sulle lunghezze. Asciugate con phon e spazzola piatta, sollevando le ciocche alla base. Per il classico side-flip, fate la riga dal lato “debole”, asciugate così e solo alla fine ribaltate tutti i capelli dall’altra parte: il volume raddoppia.

Gli esperti consigliano di usare poco calore e di evitare piastra e ferro ogni giorno. Lo Scandi bob vive di texture morbida: meglio uno spray texturizzante leggero sulle lunghezze e una goccia di siero lucidante sulle punte, piuttosto che chili di lacca.

Manutenzione, errori da evitare e vita del taglio nei mesi

Per mantenere la forma basta un passaggio in salone ogni 6-8 settimane. Se lo lasciate crescere, il vostro Scandi bob diventerà un lob morbido: potete sfruttare la ricrescita per trasformarlo in un soft textured bob o in una versione più francese, con qualche ciocca più corta davanti.

Gli errori da evitare sono pochi ma decisivi: troppa sfilatura, che svuota il perimetro; prodotti troppo ricchi che schiacciano le radici; riga centrale piatta su capelli molto fini senza lavorare il volume. Se i capelli sono molto danneggiati e spezzati, meglio rimandare il taglio a dopo un ciclo di trattamenti ricostituenti: il caschetto scandinavo funziona davvero solo su fibre lucide e sane.

Se invece desiderate un taglio corto che non richieda neanche il phon, forse vi servirà qualcosa di più scalato e “spettinato”. Lo Scandi bob resta il compromesso ideale per chi vuole sentirsi curata, moderna e chic con il minimo sforzo possibile.