Sempre più donne decidono di non tingersi più i capelli, optando per il grigio. Come mai? E come prendersene cura? Eccovi i consigli di Grazia.it

Un po’ per vanità un po’ per pregiudizio, spesso si tende a tingersi i capelli nascondendo quelli grigi. Ultimamente le cose stanno cambiando: non solo perché queste tonalità sono diventate di moda tra le più giovani ma soprattutto perché sono molte le donne che, in barba al giudizio altrui, hanno deciso di non tingersi più i capelli. Orgogliosamente.

Capelli argento, come curarli



Sophie Fontanel, storica firma dell’edizione francese di Elle, ha scritto un libro Une Apparition sull’argomento: come tante donne ha deciso di non andare più dal parrucchiere per la tinta e di lasciare i suoi capelli liberi di essere grigi. Notando delle differenze in se stessa e nel modo in cui gli altri hanno iniziato ad approcciarsi, sottolineando il suo essere audace e moderna, andando contro il dogma di nascondere il tempo che passa.

Ma, presa la decisione di dire addio a tinte&Co, come ci si prende cura dei capelli argento? Innanzitutto scegliendo i prodotti adatti; i capelli grigi-bianchi sono infatti più delicati perché più deboli, inoltre subiscono una diminuzione, se non una vera e propria interruzione, della produzione di melanina che “colora” la chioma, per questo appare grigia e poi bianca. Ma con un leggero riflesso giallo.



Sono necessari quindi shampoo specifici che hanno, solitamente, una texture azzurrina che non colora il capello ma serve a contrastare il riflesso giallognolo causato non solo dalla melanina ma anche dal fumo, dallo smog.

Inoltre, benché varia da persona a persona, la struttura del capello tende maggiormente al crespo per questo sono necessari prodotti nutrienti e idratanti che però non appesantiscano. Sieri e maschere sono quindi l’ideale perché rendono più morbida la chioma.

E riguardo al taglio? A ben guardare vip e personaggi cinematografici, come non citare la mitica Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada, è il corto la lunghezza preferita per questi capelli: perché tende a sdrammatizzare, a dare più estro e brio a un colore che solitamente viene visto come “triste e vecchio”. Quindi bob, medie lunghezze o addirittura lunghi solo se avete grande, grandissima personalità!

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo