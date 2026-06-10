Con l'arrivo del caldo anche la skincare cambia: ecco quali prodotti tenere, quali alleggerire e perché la protezione solare è così importante

Con l'arrivo dell'estate, molte persone si chiedono se sia necessario rivoluzionare la propria skincare routine. La risposta, come spesso accade quando si parla di pelle, è: dipende. Più che un cambio radicale, il passaggio alla stagione calda richiede alcuni aggiustamenti mirati per adattarsi a temperature più elevate, maggiore esposizione ai raggi UV, aumento della sudorazione e produzione di sebo.

Durante i mesi estivi, infatti, la pelle tende a comportarsi in modo diverso. Il caldo e l'umidità possono favorire una maggiore lucidità, soprattutto nelle zone centrali del viso, mentre l'esposizione al sole può aumentare il rischio di disidratazione, sensibilizzazione e comparsa di macchie pigmentarie. Per questo motivo, alcuni prodotti utilizzati in inverno potrebbero risultare troppo ricchi o poco confortevoli.

Uno dei cambiamenti più comuni riguarda la texture dell'idratante. Se durante i mesi freddi si prediligono formule più nutrienti e avvolgenti, in estate molte persone trovano beneficio nell'utilizzare creme-gel o emulsioni leggere che garantiscano idratazione senza appesantire.

Anche i detergenti meritano attenzione. L'aumento della sudorazione e l'utilizzo frequente di protezioni solari possono rendere utile una detersione accurata, ma senza eccedere. L'obiettivo è rimuovere impurità, sebo e residui di SPF senza compromettere la barriera cutanea, che rappresenta la prima difesa della pelle contro gli agenti esterni.

La skincare estiva spiegata bene: cosa tenere, cosa modificare

Per quanto riguarda gli attivi, non è necessario sospendere automaticamente ingredienti come retinolo, vitamina C o acidi esfolianti. Tuttavia, durante i mesi estivi può essere utile ridurre la frequenza di utilizzo degli esfolianti più intensi, soprattutto in presenza di pelle sensibile o in caso di esposizione solare frequente. La vitamina C, invece, può continuare a essere un valido alleato nella routine mattutina grazie alla sua azione antiossidante, mentre il retinolo richiede particolare attenzione nell'applicazione serale e nell'utilizzo costante della protezione solare durante il giorno.

Se c'è un prodotto che non dovrebbe mai mancare nella skincare estiva, è proprio il filtro solare. Gli esperti raccomandano una protezione ad ampio spettro con SPF 30 o superiore, da applicare ogni mattina e da riapplicare nel corso della giornata in caso di esposizione prolungata all'aperto. Oltre a contribuire alla prevenzione delle scottature, l'SPF aiuta a contrastare il fotoinvecchiamento e la comparsa di discromie.

L'estate può essere anche il momento ideale per semplificare la routine. Piuttosto che accumulare prodotti, può essere utile concentrarsi su pochi passaggi essenziali: detersione delicata, idratazione adeguata, trattamento mirato in base alle proprie esigenze e protezione solare quotidiana.

Più che seguire le tendenze stagionali, la chiave è osservare come cambia la propria pelle. Perché se è vero che con l'estate cambiano clima e abitudini, è altrettanto vero che ogni skincare efficace dovrebbe adattarsi alle esigenze individuali, stagione dopo stagione.