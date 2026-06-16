Un video girato in auto ha trasformato il trucco 5 minuti di Bella Hadid in una routine virale per pelle glow naturale. Ecco cosa rende questi 13 gesti così irresistibili.

Un video girato in macchina da Bella Hadid su TikTok ha scatenato l’ossessione globale: la sua “three-to-five minute morning routine”. Tre-cinque minuti, zero fondotinta, pelle luminosa come dopo un weekend al mare.

Nel video Bella giura di non sapere davvero truccarsi, nonostante anni passati tra i migliori make-up artist. Risultato: una routine veloce, intuitiva e perfetta per chi al mattino ha letteralmente il tempo di un caffè. Ecco come funziona davvero e come potete copiarla con quello che trovate in Italia.

Perché il trucco 5 minuti di Bella Hadid è diventato virale

Il fascino della routine sta in tre idee semplici: base leggerissima, correzione solo dove serve, tanto lavoro di luce e ombre per scolpire il viso senza effetto mascherone. Niente layering infinito, niente eyeliner grafico: è il classico “no make-up make-up”, ma con un tocco sunkissed.

In più, Bella mescola prodotti super desiderabili con pezzi da drugstore. Si passa da Clinique e Fenty Beauty, a Milani e Covergirl. Il messaggio è chiaro: non serve un kit da professionista, basta capire l’ordine e le quantità. E su questo, lei è molto più esperta di quanto voglia ammettere.

La routine di Bella Hadid spiegata passo dopo passo

Preparazione glow: Bella Hadid inizia con Rhode Barrier Butter, la crema barriera dell’amica Hailey Bieber, usata come primer idratante. Massaggia bene soprattutto su zigomi e contorno occhi, lì la pelle deve restare più luminosa. Per chi è in Italia, l’idea è scegliere una crema ricca ma non unta, magari con ceramidi, e lasciarla assorbire un attimo.

Base leggera al posto del fondotinta: niente fondotinta classico. Sul viso va un idratante colorato, il Clinique Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25. Lo stende con le dita, come una crema, per uniformare senza coprire troppo. Secondo i dermatologi, queste texture idratanti con protezione solare aiutano a mantenere il film cutaneo più elastico e meno segnato durante il giorno.

Correggere e illuminare solo dove serve: sotto gli occhi Bella usa una tonalità più chiara della palette in crema Make Up For Ever HD Skin / Face Essentials, definita il suo “grande amore”. Pochissimo prodotto, concentrato all’angolo interno per aprire lo sguardo. Sulle imperfezioni più visibili interviene con Milani Conceal + Perfect 2-in-1, il fondotinta-correttore ibrido: tocco minuscolo, tamponato con le dita.

Contour soft, cipria intelligente e effetto sunkissed: per scolpire il viso, Bella passa il Fenty Beauty Match Stix sotto l’osso dello zigomo verso l’orecchio, poi un accenno su fronte e mandibola. Tutto viene sfumato bene verso l’alto. Poi prende la cipria Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder e la usa solo su zona T e contorno occhi, così il resto del viso resta luminoso. Completa con un blush satinato Hourglass sulle guance e una polvere illuminante-bronzer Armani Luminous Silk Glow Setting Powder sui punti alti per il famoso effetto “appena abbronzata”.

Occhi, labbra nude e profumo finale: le sopracciglia vengono riempite con una matita sottile Covergirl, a tratti minuscoli, seguendo la direzione naturale dei peli. Sulla rima inferiore dell’occhio, un’ombra marrone morbida dalla palette Kylie Cosmetics, sfumata quasi a scomparire. Poi mascara Covergirl Lash Blast Volume, solo per definire. Sulle labbra, matita Make Up For Ever Artist Color Pencil in Anywhere Caffeine, un nude caramello, sfumata verso l’interno e coperta da un gloss trasparente.

Ultimo gesto: qualche spruzzo di Salted Muse, il profumo Orebella di Bella, massaggiato su collo e décolleté come piccolo rituale di “start” della giornata.

I prodotti di Bella Hadid e le alternative facili in Italia

Non tutto quello che usa Bella è reperibile con facilità da noi: Rhode, Covergirl e Orebella non sono ancora ovunque. Niente panico. Cercate una “crema barriera” ricca in profumeria o in farmacia, un idratante colorato con SPF leggero (molti marchi da profumeria e da farmacia ne hanno), una palette correttiva in crema o un semplice correttore cremoso.

Per il contour basta uno stick o un bronzer in crema di uno dei tanti brand presenti da Sephora, Douglas o nelle catene italiane. La cipria trasparente effetto “blur” è ormai un classico: quasi ogni linea la propone. Matita labbra nude caramello e gloss trasparente si trovano facilmente anche da Kiko o nei corner delle profumerie, senza bisogno di caccia al tesoro online.

Come adattare il trucco "5 minuti" al vostro tipo di pelle

Pelle mista o grassa? Alleggerite gli strati in crema sulla zona T e preferite un idratante colorato oil-free. Usate un po’ più di cipria sulle aree che si lucidano e scegliete blush e bronzer in polvere, che durano di più e rischiano meno di “scivolare”.

Pelle secca o sensibile? Puntate su skincare molto idratante sotto, magari con siero e crema, e riducete la cipria al minimo indispensabile. Potete sostituire la polvere illuminante con un illuminante in crema, ma in quantità minuscola, per non marcare le pellicine.

Se avete meno di cinque minuti veri, tenete l’essenziale: idratante colorato, correttore dove serve, mascara e matita labbra nude sfumata. Contour e ombretto possono aspettare la prossima riunione su Zoom.

Errori da evitare per un glow naturale

Il primo errore è usare troppo prodotto: soprattutto contour, blush e illuminante. Meglio iniziare con poco e aggiungere, piuttosto che ritrovarsi a lottare con la spugnetta per togliere l’eccesso.

Il secondo errore: opacizzare tutto il viso con la cipria. Il segreto del look di Bella è il contrasto tra zone vellutate e punti luce strategici.

Il terzo errore, il colore: un bronzer troppo aranciato o troppo freddo rispetto al vostro incarnato rovina l’effetto “sole sulla pelle” e diventa subito finto. Meglio provarlo alla luce naturale prima di adottarlo nella vostra personale, preziosissima routine da cinque minuti.