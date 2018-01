Furti di identità, gemelle morte, omicidi e scandali commissionati dai Presidenti: 10 teorie del complotto famose talmente assurde da poter essere vere

Le teorie del complotto sono sempre affascinanti.

E più sono assurde più sono belle, perché in qualche modo diventa impossibile screditarle tanto vanno oltre le linee.

Quando si parla di star, poi, i complottisti si scatenano, tra furti di identità, miss uccise e poi tornate in vita sotto forma di popstar, relazioni segrete e scandali commissionati ad hoc dai Presidenti per nascondere gli errori del governo dall'attenzione pubblica.

Vi raccontiamo le più belle.

(Continua sotto la foto)

1. La gemella di Lindsay Lohan in Genitori in trappola era davvero la sua gemella - morta in un incidente stradale poco prima che il film arrivasse nelle sale

La tragedia sarebbe avvenuta dopo la fine delle riprese e poco prima della premiere.

Per non creare uno scandalo legato al film, la Disney e la famiglia Lohan si sarebbero accordati nel tenere la vicenda segreta.

Tutti i problemi con gli eccessi e la depressione di Lindsay sarebbero legati al trauma.

2. Beyoncé è più vecchia di quanto dichiara e Solange è sua figlia

Da quando un paio di anni fa, nel corso di un'intervista, il padre di Beyoncé ha fatto una gaffe lasciando intendere che la figlia si stia abbassando l'età, le teorie complottistiche si sono rincorse.

E tra quelle più diffuse si trova appunto questa: per rendere credibile l'età finta Beyoncé starebbe facendo finta che Solange sia sua sorella, mentre sarebbe la figlia avuta al liceo.

3. Taylor Swift è fidanzata da anni con Karlie Kloss, e Reputation parla del loro rapporto

L'ipotesi che le due nascondessero una relazione d'amore dietro un'apparente amicizia circola ormai da tempo (e qui ve ne avevamo parlato).

In questo caso tutti i fidanzati delle due altro non sarebbero stati che coperture.

E almeno tre canzoni di Reputation, l'ultimo album di Taylor, parlerebbero chiaramente di Karlie. (In realtà qui vi abbiamo detto canzone per canzone di chi si parla).

4. Sempre Taylor Swift è un clone della figlia del fondatore della Chiesa Satanica, Zeena LaVey Fidanzata o meno con Karlie, Taylor Swift altro non sarebbe che un clone di Zeena LaVey, figlia del fondatore dei satanisti. A supporto della tesi l'incredibile somiglianza tra le due, il fatto che siano entrambe cantanti e l'onnipresente serpente (noto simbolo satanista) nei video di Taylor.

5. Stephen King ha ucciso John Lennon Nonostante ci siano dei testimoni all'omicidio di John Lennon, c'è chi è convinto che in realtà Richard Nixon e Ronald Reagan abbiano dato ordine a Stephen King di ucciderlo attraverso dei messaggi cifrati pubblicati su un giornale. D'altra parte perché no?

6. Katy Perry è JonBenét Ramsey, la Miss uccisa nel 1996 JonBenét Ramsey è stata una reginetta di bellezza statunitense drammaticamente venuta alle cronache per essere stata trovata morta a poche ore dalla denuncia di scomparsa. Era il 1996 e lei aveva sei anni. La teoria che non accenna a placarsi sostiene che in realtà non sia mai stata uccisa, ma che sia stata tenuta nascosta fino al momento in cui ce l'hanno ripresentata come Katheryn Hudson, aka Katy Perry. Nonostante l'unica prova a favore della teoria (se così vogliamo chiamarla) sia una discreta somiglianza tra le due, il complotto non accenna a perdere adepti.

7. Lady Gaga ha ucciso un'amica e le ha rubato l'identità Lady Gaga era una ballerina della star nascente Lina Morgana, era gelosa di lei e l'ha spinta giù da una scogliera. Per poi rubarle l'identità e diventare famosa al suo posto.

8. Lorde non è una ventenne, ma una quarantenne Quando è diventata famosa per Royals Lorde aveva appena 16 anni. O almeno questo è quanto dichiarato. In molti infatti sostengono che la cantante stia barando sull'età. Versione credibile finché in rete non è spuntato il suo certificato di nascita, dove appunto si attesta che è nata nel 1996.

9. Avril Lavigne è morta nel 2003 e da allora la sostituisce una sosia

Di questo argomento abbiamo già parlato ampiamente.

In pratica Avril Lavigne sarebbe morta suicida nel 2003 a causa di una depressione subito dopo aver raggiunto l'apice del successo con il suo album d'esordio e la hit «Complicated».

Visto che per sottrarsi alla pressione dei paparazzi, Avril aveva assunto una sosia, tale Melissa, che faceva le sue veci in alcune apparizioni pubbliche, secondo i cospirazionisti quella che vediamo oggi sarebbe proprio Melissa, che avrebbe preso il posto della cantante dopo la sua dipartita per decisione della casa discografica e della famiglia.

10. George W. Bush commissionava scandali a Britney Spears per distrarre stampa e opinione pubblica quando faceva qualcosa di sbagliato

Un capolavoro.

In pratica ogni scandalo di Britney durante la presidenza Bush non sarebbe stato altro che una messinscena commissionata dalla Casa Bianca per distrarre la popolazione dagli errori del governo.

Il giorno in cui Britney ha rilasciato un'intervista alla CNN dopo l'11 settembre parlando della bravura di Bush come Presidente, i sostenitori di questa teoria hanno brindato.