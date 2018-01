I pregiudizi fanno (purtroppo) parte della nostra vita a doppio senso: ne siamo vittime, ma spesso anche responsabili - ecco come uscirne

I pregiudizi sono valutazioni negative che abbiamo verso un soggetto o una particolare situazione.

Come dice la parola stessa, si tratta di un giudizio anticipatorio riguardo qualcosa e quindi, per definizione, non reale perché non basato sulle caratteristiche del caso.

Tutti questi preconcetti ci portano ad avere visioni distorte dalla realtà e a provocare fenomeni spiacevoli come la discriminazione.

Ad esempio, nel posto di lavoro vi è mai successo di essere considerate meno valide solo perché siete donne?

L’idea che un uomo lavori meglio della donna è razionalmente sbagliata (ovviamente) ma nel pensiero comune c’è un pregiudizio storico che deriva dai tempi in cui le donne badavano solo alla famiglia mentre l’uomo aveva il ruolo del lavoratore.

Capite bene, quindi, come i pregiudizi abbiano basi radicate nel tempo e spesso inconsapevoli.

Per smettere subito, perché è solo smettendo di giudicare in modo errato il prossimo che possiamo sperare di smettere di essere vittime dello stesso male, vi spieghiamo come andare oltre alle valutazioni negative a prima vista.

(Continua sotto la foto)

Identificatevi

Così come a noi non piace essere etichettati e non riteniamo giusto che gli altri lo facciano, allo stesso modo potremmo pensarlo rivolto agli altri rispetto al nostro giudizio.

Questo significa che potremmo fare un passo indietro dal primo giudizio che spontaneamente sorge su una persona e identificarci con lei in quella situazione specifica.

Ci distaccheremo subito dal pregiudizio che ci è passato per la mente.

Chiedetevi da dove proviene

Se vi siete accorti che state dando giudizi affrettati senza che ci sia un valido motivo, chiedetevi da dove proviene.

Forse state valutando negativamente quel collega sulla base delle persone che frequenta o forse perché ha un ruolo che generalmente vi crea problemi.

Con questo piccolo esercizio, vi renderete conto che, la maggior parte delle volte, non vi starete riferendo a quella persona specifica ma starete ragionando per sentito dire o pensando a situazioni passate.

Circondatevi di persone diverse

Se avremo intorno persone con diversi lavori, orientamento sessuale e che provengono da luoghi e culture diverse, potremo aprire la mente e liberarci dai pregiudizi.

La conoscenza della diversità ci permette di esplorare mentalità e pensieri lontani dalla nostra cultura e quindi di allontanare pensieri stereotipati.

Andate a fondo

Se vi accorgete di avere pregiudizi (e volete smettere subito) potreste decidere di conoscere in modo più approfondito la situazione o la persona che vi trovate davanti.

Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza nel senso proprio del termine, non conosciamo ciò che abbiamo davanti e risulta più semplice basarsi sull’inganno della generalizzazione.