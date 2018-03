Dai musei ai mercatini, passando per concerti e fiere: ecco dieci proposte per decidere cosa fare a Milano per chi passa il fine settimana in città

Il primo weekend di marzo a Milano è all'insegna della neve. La città si tinge di bianco e assume un fascino tutto nuovo, ma che di certo non stimola a trascorrere il fine settimana all'aria aperta.

Di iniziative per non rimanere sprofondati sul divano, però, ce n'è tante. Si va dai concerti allo sport, dalle mostre alle fiere, senza dimenticare shopping, collezionismo e, come sempre, il gusto.

Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Identità golose



Dal 3 al 5 marzo va in scena al MiCo - Milano Congressi la 14esima edizione della manifestazione dedicata alla cucina d'autore.

Protagonisti chef, pasticceri e maître per tre giorni dedicati all'alta cucina.

Addetti ai lavori e appassionati potranno vedere al lavoro da vicino i grandi nomi della ristorazione internazionale, con quattro sale in cui si susseguiranno interventi e show cooking di oltre 120 ospiti.







VinylEast

East Market a 33 giri. Al via domenica 4 marzo la prima edizione del nuovo concept di East Market dedicato al mondo dei vinili e della musica in generale. Tutti possono vendere, comprare e scambiare.



Oltre alla consueta selezione di abiti, accessori e stranezze selezionate da tutta Italia, l’edizione vinylEAST prevede una speciale area con decine di collezionisti di dischi in vinile, dvd, cd e musicassette. Un totale di più di diecimila pezzi per ogni genere musicale con originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 380 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop.



L'ingresso, come sempre, è gratuito.



Museocity



Un intero weekend dedicato alla cultura e alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli di Milano.

La manifestazione, alla sua seconda edizione, accenderà i riflettori, dal 2 al 4 marzo, sul patrimonio museale della città con visite guidate, iniziative speciali, mostre, laboratori e aperture straordinarie.



Sono oltre 70 i luoghi d'arte e storici che daranno il benvenuto ai visitatori. La lista completa è disponibile sul sito del Comune.







Live Wine Night



Dal 3 al 5 marzo il Palazzo del Ghiaccio ospita il Salone del vino, con tanto di annesso fuorisalone.

Da venerdì 2 a lunedì 5 marzo saranno tanti i locali, le enoteche e i ristoranti in giro per Milano che ospiteranno incontri e degustazioni dedicate al vino naturale, biodinamico e biologico.



L'elenco completo è disponibile sul sito di Live Wine.











Harlem Globetrotters



La squadra di basket più famosa del mondo sbarca a Milano, al Mediolanum Forum, per una notte di gioco e divertimento, quella di sabato 3 marzo.



Nata nel 1927 da un'idea dell'allenatore Abe Saperstein, la squadra di pallacanestro combina straordinarie capacità tecniche alla comicità, per coinvolgere tutti gli spettatori, anche quelli che di basket ne sanno davvero poco.

Harlem Globetrotters sin dal 1950 si è esibita in 122 stati, intrattenendo oltre 144 milion di fan.

Tra i giocatori anche noti professionisti della NBA come Goose Tatum, Jamario Moon e Meadowlark Lemon, fino a Wilt "The Stilt" Chamberlain.





Mr. Savethewall in mostra

«La realtà oltre il muro» è la nuova mostra personale dell'artista in corso da Deodato Arte nella sede di via Santa Marta.

La mostra presenta un nucleo di circa 30 opere fra inedite e storiche che descrivono la poetica non convenzionale dell’artista, il linguaggio diretto e la volontà di trattare temi profondi attraverso un’espressione immediata e in apparenza leggera.

Il lavoro di Mr. Savethewall, vicino alla street e alla urban art, attinge a tematiche sociali, icone e simboli appartenenti all’immaginario collettivo ed esprime messaggi di denuncia nei confronti del mondo attuale, invitando a cogliere la realtà che si trova oltre al muro e alle apparenze.



Fino al 31 marzo.

EuroPark Milano



Nonostante la neve, riapre sabato 3 marzo dopo la pausa invernale il parco divertimenti dell'Idroscalo.



Oltre alla ruota panoramica, da cui potrete ammirare l'intera città tita di bianco, sono presenti anche giostre nello spazio coperto, giochi d'abilità a premi, il bowling e ristoranti.



Per il mese di marzo l'apertura del sabato e della domenica seguirà i seguenti orari: dalle 14 alle 20.











Concerti



Sabato 3 marzo ai Magazzini Generali arriva Il Pagante. Il trio milanese, nato dal web, presenterà dal vivo il suo nuovo singolo Dress Code, che vede la partecipazione del rapper Samuel Heron e in meno di 24 ore ha ottenuto oltre 1 milione e mezzo di views.



Domenica 4 e lunedì 5, invece, Levante porta il suo tour al Teatro Dal Verme, dove ripercorrerà i suoi successi riadattandoli alla dimensione più intima del palco teatrale, quindi meno rock e più unplagged.



Sempre domenica, ma al Fabrique, si conclude il Gentleman Tour 2018 di Gué Pequeno, in cui porterà in scena i successi del suo ultimo album, come Lamborghini, Milionario e Relaxxx,  ma anche hit del passato con i Club Dogo.







Brindisi post elettorale

Domenica si vota, contro l'astensionismo alle urne, Ceres offre una birra a chi va a votare.

La birra danese, dopo il tormentone del “Prima si vota, poi si beve, non come le altre volte”, ora offre una birra a chi si presenterà al bar con la tessera elettorale timbrata.

L’iniziativa è attiva in alcuni bar convenzionati in tutta Italia.

Mercanteinfiera

Torna la manifestazione per appassionati e collezionisti di artigianato e antiquariato che prende il via sabato 3 alle Fiere di Parma.

Oltre 40 mila mq di superficie espositiva dove è possibile scoprire trumeau settecenteschi, porcellane, preziosi e orologeria d’epoca.

E poi arte, divagazioni artigianaali e azzardi d’ironia proposti da 1000 espositori italiani ed esteri che catturano buyer e pubblico.