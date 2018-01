Vi è mai capitato di procrastinare o di fermarvi a un passo dall’obiettivo? Attenzione, potrebbe essere autosabotaggio: ecco cos’è e come evitarlo

L’autosabotaggio è un meccanismo che spesso mettiamo in atto senza volerlo.

Ci autosabotiamo ogni volta che ci facciamo frenare dalle paure, che neghiamo i nostri sentimenti, quando preferiamo non correre rischi o ancora quando non cogliamo le opportunità che ci sono davanti ai nostri occhi.

Ma come, ricerchiamo sempre modi per essere felici e quando ne abbiamo la possibilità ci tiriamo indietro (trovando innumerevoli alibi)? Sì, e succede a moltissime persone.

Ecco come evitare di autosabotarvi e raggiungere finalmente i vostri sogni.

Analizzate il nemico

La prima cosa da fare è capire se e in che modo vi state autosabotando.

Questo meccanismo è inconsapevole per cui dovrete pensare a momenti di vita specifici in cui avete percepito di perdervi qualcosa di importante per la vostra felicità.

Ad esempio, c’è qualcosa che vi farebbe stare meglio ma che continuate a rimandare?

Provate a individuare il contesto, le situazioni e il modo in cui state facendo qualcosa che ostacola la vostra scalata verso la felicità.



Capite i motivi

Ora è il momento di chiedervi Ma perché lo faccio?

I motivi possono essere svariati, i più comuni sono la paura del fallimento, il bisogno di accontentare gli altri e il senso di colpa verso qualcosa o qualcuno.

Questo è un passaggio cruciale in cui avrete la possibilità di comprendere perché vi comportate in quella maniera.



Non giudicatevi

Una volta identificata la motivazione, cercate di non giudicarvi.

Ognuno ha pensieri e comportamenti che sono stati costruiti nel tempo a causa di dinamiche e percorsi di vita differenti, cercate di accettare quello che capite di voi stessi e di guardarlo con gli occhi di un amico.

Modificate i comportamenti

Se siete arrivati a questo punto, ormai sarete pronti e consapevoli.

Quei comportamenti che, fino a questo momento, vi hanno bloccato potrete finalmente scegliere di non applicarli più.

Nel momento in cui penserete di fare l'azione controproducente, vi si accenderà una lampadina e finalmente potrete scegliere la vostra felicità.