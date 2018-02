Vendere i regali ricevuti dagli ex fidanzati serve a far spazio (nei cassetti e nel cuore) a energie positive e nuovi amori: provare per credere

San Valentino è la festa degli innamorati, ma visto che dovremmo essere i primi innamorati di noi stessi è ora di fare qualcosa di buono per noi - facendo piazza pulita dei ricordi che troppo spesso ci tengono ancorati al passato.

Disfarsi degli oggetti è da sempre considerato un atto terapeutico, dunque raccogliete i regali degli ex partner e gli oggetti che ricollegate alle vecchie storie d'amore finite e preparatevi a eliminarli.

Credeteci: è un gesto liberatorio per creare nuovi spazi (nei cassetti e nel cuore) dove raccogliere energie positive e nuovi amori.

Dove metterli? Vendeteli!

Secondo una ricerca commissionata da eBay oltre 2,5 milioni di persone tra i 18 e i 34 anni sono favorevoli a rivendere i regali degli ex fidanzati - un modo veloce e vantaggioso per disfarsi di qualcosa che rappresenta ormai solo il passato.

Ecco perché fino al 20 febbraio grazie alla campagna #ExInVendita si potranno inserire sul sito fino a 10 inserzioni a zero tariffa iniziale con un massimo di 1 euro di commissione finale, con l'idea di vendere ciò che non si ama più e, con il ricavato, acquistare qualcosa di nuovo. Per sè.