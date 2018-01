Mostre, concerti e fiere, senza dimenticare le celebrazioni della Giornata della Memoria: ecco cosa fare a Milano nel fine settimana

L'ultimo weekend di gennaio a Milano ha previsioni meteo opinabili, ma non deve essere necessariamente una scusa per rimanere chiusi in casa.

Le iniziative come sempre non mancano, basta solo scegliere di cosa si ha voglia, se arte, cinema, musica, spettacolo o food e poi lasciarsi trasportare dagli eventi.

Dai musical alle degustazioni, dalle fiere d'arte alle uscite nelle sale, ecco tutto quello che c'è da fare questo weekend in città.

(Continua sotto la foto)

Depeche Mode live



La band di Dave Gahan torna a Milano dopo il trionfo della scorsa estate a San Siro per due date, il 27 e il 29 gennaio, che faranno sognare ancora una volta i fan.



La 120esima tappa del tour scalderà il Mediolanume Forum di Assago, meta prediletta del gruppo che qui volle girare il docu-live su di loro qualche anno fa.



Trent'anni di carriera che non accennano a scalfirli e che, anzi, li vedono sempre più dediti a regalare uno spettacolo da non dimenticare.



Affordable Art Fair

L'ottava edizione della fiera d'arte che propone opere a prezzi abbordabili (il limite massimo è fissato a seimila euro, ma si trovano stampe, quadri e oggetti anche intorno ai 200/300 euro) torna nella consueta location del Superstudio Più di via Tortona dal 26 al 28 gennaio.

Tre giorni per scoprire, conoscere e magari acquistare le opere di artisti giovani, emergenti o anche affermati, parlare con i galleristi e spesso con gli stessi artisti.

Tanti gli stili presenti, dalla street art al ritorno dell’optical art, fino alla fotografia. E poi laboratori, workshop e talk.



Opere d'arte in tessuto in mostra

Le Sale degli Arazzi di Palazzo Reale ospita Incantesimi. I costumi del Teatro alla Scala dagli Anni Trenta a oggi, l'esposizione curata da Vittoria Crespi Morbio, intende celebrare i 40 anni di attività dell'Associazione Amici della Scala attraverso una selezione di abiti sartoriali confezionati per il tempio della musica classica dagli Anni Trenta ai giorni nostri.

La mostra raccoglie 24 costumi di scena, che sembrano vivere autonomamente su un palco allestito appositamente nelle diverse sale.

Alle loro spalle le immagini delle grandi artiste che li hanno indossati, da Maria Callas a Renata Tebaldi fino a Carla Fracci.

La mostra è visitabile fino al 4 febbraio.



Giornata della memoria

In occasione della giornata dedicata alle vittime dell'olocausto, il 27 gennaio, diversi sono i luoghi che organizzano manifestazioni apposite aperte a quante più persone possibile.

La cineteca di Milano, per esempio, presenta diverse proiezioni a tema, allo Spazio Oberdan e al MIC. Il primo proietterà il documentario Otto Frank, padre di Anna, mentre il secondo riprodurrà La signora dello zoo di Varsavia, il film del 2017, che racconta la storia di una eroina poco nota al grande pubblico.

La Sala Verdi del Conservatorio ospita il concerto gratuito, durante il quale saranno proposte la messinscena di Destinatario sconosciuto e l'esecuzione delle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Hindemith, Ilse Weber, M. Ravel, J. Rodrigo e A. Hemsi.

Sul palco il Coro di voci bianche "F- Gaffurio" del Conservatorio di Milano, il soprano Lucia Conte, il tenore Alessandro Tamiozzo e la pianista Muriel Grifó. La direzione è affidata al maestro Edoardo Cazzaniga.

Museo della Scienza in festa

Venerdì 26 gennaio torna al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Cult Night, la serata che animerà il polo espositivo dalle 19 alle 24.

Un grande party, tra musica, tour serali e attività, che quest'anno celebrerà i 300 anni dalla nascita della matematica milanese Maria Gaetana Agnesi.

Per questo la serata è a tema Settecento, con un dress code che prevede «parrucche, maschere, nei posticci, ventagli, fiocchi, piume e tanto borotalco», scrivono gli organizzatori.

Diversi gli ospiti speciali, come la musicista Bea Zanin, che si esibirà miscelando sonorità classiche ed elettroniche, e la deejay Missin Red, che sarà protagonista di un dj set a metà strada tra '700 e pop.



Weekend al cinema

Sarà un fine settimana di grandi uscite cinematografiche, anche e soprattutto in vista degli Oscar - ma non solo.

Tra i nuovi arrivi nelle sale Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino che si è aggiudicato quattro nomination agli Academy, Made in Italy, l'attesa pellicola di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak e Downsizing, con Matt Damon che si sottopone a un procedimento per rimpicciolirsi per salvare il pianeta dalla sovrappopolazione.

Gli amanti del thriller troveranno pane per i loro denti con L'uomo sul treno, che vede protagonista Liam Neeson e un intricato e pericoloso grattacapo.

Il mondo del raviolo

Tornano i weekend a tema di Eataly Smeraldo che questo weekend organizza tre giorni di degustazioni per gli amanti della pasta ripiena.

Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio i visitatori potranno assaggiare i ravioli proposti dai ristoranti aderenti, di varia estrazione: Taj Mahal, Zibo, Shambala, Ravioleria Sarpi per citarne alcuni di quelli che propongono cucine straniere.

Orari: venerdì 18-23, sabato 12-23, domenica 12-22.

Madagascar - Il musical

Alex, Gloria, Marty, Melman e gli immancabili pinguini invaderanno il Teatro degli Arcimboldi da venerdì 26 a domenica 28 gennaio.

La saga degli animali scappati dallo zoo di New York diventa realtà e si trasforma in un musical per bambini e adulti, seguendo la storia del primo film in cui il Leone Alex e i suoi amici si ritrovano catapultati in Madagascar e dovranno sopravvivere nella vera giungla.

Cinque le repliche, con questi orari: venerdì ore 20.30, sabato ore 16.30 e 20.30, domenica 15.30 e 19.

Nightlife

Impossibile rimanere fermi, almeno stando alle feste organizzate nei vari locali questo weekend. È la notte di sabato 27 quella che promette di fare scintille, con party per ogni genere di musica.

Al Fabrique dalle 23 arriva A night at San Junipero, la festa superscenografica che ripercorre trent'anni di musica, dai Settanta ai Duemila.

Al Base si viaggia nel tempo e si torna agli anni Ottanta con 80s never die - The Party, che celebra il decennio con musica, film, immagini, zona videogame e ovviamente dj set.

L'inizio del nuovo millennio è invece al centro della serata organizzata al Circolo Magnolia, Millennium Bug, con la musica di Lady Violet, dj Vanille Superstar e Steph Orkid.

The sunday MEATing on fire

Carnivori milanesi, affinate i canini perché questa domenica hanno inizio le domeniche (alternate) che propongono il menu di carni speciali cotte alla brace (ma non solo) di Officina 12, il ristorante che affaccia sull'Alzaia Naviglio Grande e che vanta un grande giardino d'inverno interno.

Per questo primo appuntamento: tartare al naturale con sale e pepe, picanha con cottura a bassa temperatura e ripasso alla brace, cube-roll.

Necessaria la prenotazione.