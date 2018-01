Il 2 gennaio ha aperto i battenti il Palm Springs International Film Festival e con lui parte anche la stagione dei red carpet.



Il 2 gennaio a Palm Springs si è aperta ufficialmente la stagione dei red carpet: proprio nella città del sud della California si è tenuto il galà per l'inaugurazione dell'edizione 2018 dell'International Film Festival che proseguirà fino al 14 gennaio.

E come preludio per il periodo ricco di tappeti rossi che ci attende da qui agli Oscar non è stato niente male! Alla serata d'apertura abbiamo visto sfilate la statuaria Gal Gadot in un abito giallo sole con scollatura con dettaglio cut out (molto difficile su chiunque altro) di Esteban Cortazar.

"Coloratissime" anche Salma Hayek e la giovane Saoirse Ronan, entrambe in Gucci, come la cantante Mary J Blige, che ha optato per un modello a sirena in pizzo azzurro di Elie Saab.

Pizzo ma nero e dal gusto gotico per la splendida Jessica Chastain, seguita a ruota nel suo black dress code da Jessica Parè ed Elizabeth Chambers.

Scoprite gli abiti del red carpet del Palm Springs International Film Festival 2018





Palm Springs International Film Festival 2018: i look del red carpet Saoirse Ronan con un abito ispirato all'Oriente di Gucci.



(Credits: splashnews.com)

Jessica Chastain in pizzo nero firmato Givenchy e gioielli Piaget.



(Credits: splashnews.com)



Giallo sole per l'abito cut out scelto dalla Wonder Woman Gal Gadot, firmato Esteban Cortazar.



(Credits: splashnews.com)



Scintillante l'abito color smeraldo con fiocco effetto trompe l'oeil di Gucci indossato da Salma Hayek.



(Credits: splashnews.com)

Giallo ocra per il midi dress con maniche ampie scelto dall'attrice Emily Gordon.



(Credits: splashnews.com)

Decisamente chic la scelta di Allison Janney che indossa un abito color verde scuro che lascia scoperte le spalle con eleganza.



(Credits: splashnews.com)



Pizzo anche per Elizabeth Chambers che lo declina in versione più "girlie".



(Credits: splashnews.com)

La cantante Mary J. Blige sceglie un abito a sirena in pizzo azzurro di Elie Saab.



(Credits: splashnews.com)

Scollo all'americana per il longdress minimal chic di Holly Hunter.



(Credits: splashnews.com)





L'attrice Jessica Paré sceglie un completo composto da cropped pants e una blusa morbida asimmetrica.



(Credits: splashnews.com)

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...