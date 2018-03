Coloratissimi, minimal o barocchi, morbidi o strutturati: gli zaini irrompono tra le tendenze della Primavera 2018

Per andare in università, per un’ordinaria giornata di ufficio o per un pomeriggio di shopping all’insegna della comodità, zaini e zainetti sono compagni di viaggio fedeli e... alla moda! I modelli che vi avevamo già proposto sono solamente una selezione di un’offerta molto più ampia, l'ideale ad accontentare i gusti e le richieste più disparate.

Alcuni marchi fanno di zaini e zainetti oggetto di culto di vere e proprie collaborazioni; altri li ripropongono a immagine e somiglianza delle rispettive borse più iconiche, il tutto per cavalcare l’onda dello streetstyle e rispondere ad un trend sempre pù forte. E voi? Quale modello sceglierete questa Primavera?





CHLOE' Zainetto in pelle color corallo con chiusura con maxi moschettone.





Credits: mytheresa.com

COACH Zaino in pelle grigia con borchiette decorative.





Credits: coach.com

FENDI Zaino minimal in pelle color vinaccia.





Credits: fendi.com

INVICTA x LUISAVIAROMA Zaino con coulisse in tessuto logato.





Credits: luisaviaroma.com

JW ANDERSON Zaino in pelle e suede con fibbia iconica.





Credits: net-a-porter.com

LOUIS VUITTON Zaino rigido in pelle stampata.





Credits: louisvuitton.com

MARNI Zaino combinato in pelle verde bottiglia.





Credits: net-a-porter.com

MAX MARA Zainetto in pelle avorio con maxi nappe.





Credits: maxmara.com

MOSCHINO Zainetto in tessuto con stampa Pony.





Credits: moschino.com

RAF SIMONS x EASTPACK Zaino in edizione limitata in pvc color ruggine.





Credits: eastpack.com

SILVIAN HEACH Zaino in tessuto floreale stampato.





Credits: silvianheach.com

STELLA McCARTNEY Zaino in tessuto azzurro con dettagli catena.





Credits: mytheresa.com

TOD'S Zainetto in pelle nude con dettaglio gommini.





Credits: tods.com

ZAC POSEN su ZALANDO Zaino a trapezio con fiori tridimensionali applicati.





Credits: zalando.com

CHANEL Zaino in pelle matelassé con logo e dettaglio catena.





Credits: chanel.com

SAINT LAURENT Zaino in pelle beige con impunture geometriche.





Credits: mytheresa.com

ZARA Zainetto rigido in ecopelle color carta da zucchero.





Credits: zara.com