San Valentino si avvicina e non avete la più pallida idea di cosa regalare al vostro lui? No panic! ecco la nostra selezione!



Anche se in genere loro si proclamano easy e molto semplici da accontentare, sappiamo bene che non è così: in realtà mariti e fidanzati rientrano in quelle categorie a cui fare regali azzeccati è una vera impresa.

Per San Valentino abbiamo cercato di decifrare i loro desideri, scovando alcuni pezzi moda firmati che non possono mancare nel guardaroba maschile più stiloso, e che, ne siamo sicure, gradiranno molto.

Dalle sneakers in pelle cool alla giacca in tessuto tecnico, perfetta per chi fa sport all'aria aperta. Dal borsone cuoio per il globetrotter chic al casco rosso laccato super glam da indossare in moto.

Dal bracciale con charms a tema alle calze coloratissime con cuoricini stampati per lanciargli un messaggio dolce e romantico. A ognuno il suo, insomma.

Lasciatevi ispirare dalle nostre proposte e scegliete quella più adatta al suo stile.





San Valentino 2018: i regali per Lui Giacca in tessuto tecnico FREEDOMDAY.

Credits: freedomday.it

Sneakers alte in pelle ADIDAS.

Credits: adidas.it

Pullover rosso a nido d'ape BOGGI MILANO.

Credits: boggi.com



Borsone da viaggio in pelle BERLUTI.

Credits: berluti.com

Calze in cotone con cuoricini stampati JIMMY LION.

Credits: jimmylion.com

Casco da moto rosso laccato MOMODESIGN.

Credits: momodesign.com



Occhiali da sole con montatura tonda MOSCOT EYEWEAR.

Credits: moscot.com



Bomber bicolor con zip ALLEGRI.

Credits: allegri.it

Bracciale in corda con charms a tema RUE DES MILLE.

Credits: ruedesmille.it



Giacca di pelle con interno in shearling SALVATORE SANTORO.

Credits: salvatoresantoro.com

Zaino con inserti in pelle rossa SAMSONITE.

Credits: samsonite.it



Stringate in tela WATSON & PARKER.

Credits: watsonandparker.com



