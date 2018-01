Dolci metà all'ascolto, questo pezzo è per voi:



San Valentino è alle porte e un tripudio di cuori, dichiarazioni d'amore e slogan romantici sta per invadere anche il nostro guardaroba.

Sì perchè, oltre a cioccolatini e gioielli, anche i fashion must della nuova stagione diventano il regalo perfetto da suggerire alle nostri "dolci metà", di solito "spaesati" davanti alle tante proposte in circolazione. Oppure, perchè no, da regalarci noi stesse, approfittando dell'occasione!

Dalla felpa con scritta a tema, ai jeans con toppe a forma di cuore, passando per il vestitino con balze e ruches, la tracolla con cuori di strass e le ciabattine con soffici piume rosse per un tocco di seduzione che non guasta.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di capi e accessori per un San Valentino super "fashion".





San Valentino 2018: i regali per Lei Pullover corto con cuori e scritta PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI.

Credits: farfetch.com

Abito in chiffon con cuoricini JOSEPH.

Credits: mytheresa.com



Felpa con messaggio d'amore LINGUA FRANCA.

Credits: net-a-porter.com



Mules di raso con cuori e fiocco POLLY PLUME.

Credits: pollyplume.com

Tracolla con cuore di strass LES PETITS JOUEURS.

Credits: lespetitsjoueurs.com

Stivaletti con cuore metallizzato e borchie #LEMARE.

Credits: lemare.it



Basco in lana con scritta LEONTINE VINTAGE.

Credits: leontinevintage.com

Loafer in pelle scamosciata con scritta PRETTY BALLERINAS.

Credits: prettyballerinas.com

Abito midi a balze con cuori stampati ALICE + OLIVIA.

Credits: net-a-porter.com



Clutch con regina di cuori DOLCE & GABBANA.

Credits: mytheresa.com

Pullover con cuoricini CHINTI AND PARKER.

Credits: net-a-porter.com

Ciabattine con piume e strass FABIO RUSCONI.

Credits: fabiorusconi.it



Pullover oversize GIVENCHY.

Credits: net-a-porter.com



Jeans con patches a cuore & OTHER STORIES.

Credits: stories.com

Tracolla con logo stampato IURI.

Courtesy of Press Office





Foulard in seta stampata LONGCHAMP.

Credits: longchamp.com

Slippers con scritta ADORO TE.

Credits: adorote.it

Tracolla in pelle con cuore e borchie O BAG.

Credits: obag.it



Tracolla con catena e scritta STELLA MCCARTNEY.

Credits: mytheresa.com

Maglia corta con ruches e inserto a righe PRIMARK.

Credits: primark.com

Beanie di lana con cuoricino SAINT LAURENT.

Credits: net-a-porter.com



Ballerine a punta con borchie e fibbia metallizzata SERGIO ROSSI.

Credits: sergiorossi.com

Sneakers di pelle con gemme rosse a cuore e strass RENE CAOVILLA.

Credits: renecaovilla.com

Portachiavi con charm di pelle a cuore TORY BURCH.

Credits: toryburch.it



T-shirt in cotone con scritta "Love" FRACOMINA.

Credits: fracomina.it

