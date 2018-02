La notte come simbolo di libertà e di emancipazione femminile sulla passerella di Miuccia Prada



La nuova Torre di Fondazione Prada disegnata dall'architetto olandese Rem Koolhaas, che verrà inaugurata ufficialmente durante il Salone del mobile.

E fuori dalle ampie vetrate lei, la Notte, illuminata da cartelli e simboli al neon.

Queste le due "location" che hanno fatto da cornice alla sfilata di Miuccia Prada. Che parla di emancipazione femminile e di libertà di essere e di vestirsi come si vuole, anche nel cuore della notte appunto. A tinte fluo, of course!

La collezione, proprio alla stessa stregua dell'animo femminile, diviso tra forza e fragilità, vive nella dicotomia tra uno stile decisamente sporty, fatto di capi in nylon dalle silhouette over, giacche tecniche e stivali con la ghetta, e il mondo più raffinato popolato da abiti fatti di tulle, fiocchi, applique floreali e dettagli preziosi che sono la quintessenza della femminilità.