Qualche consiglio per abbinare al meglio uno dei capi must del guardaroba femminile: la gonna longuette.

Quelle mini non si possono indossare proprio in tutte occasioni, quelle maxi possono rivelarsi un po’ troppo impegnative, ma allora su quali gonne puntare in questa stagione?

Optare per le longuette, quei modelli di media lunghezza che si fermano appena sopra al ginocchio o, più giù, fino al polpaccio, potrebbe essere una buona idea visto che anche quest’anno spopolano in tutte le nuove collezioni per la Primavera-Estate 2018.

A ruota, a tubino, a portafoglio, plissé: le gonne longuette, in tutte le loro versioni, sono senza dubbio il modello più amato dalle fashioniste e hanno già scalato la classifica dei capi più desiderati del momento.

Proposte come sempre sia dalle grandi griffe che dai marchi di moda low cost, le gonne longuette restano ben salde nella top ten dei capi must della stagione e si confermeranno le vostre più fedeli alleate dall’ufficio all’aperitivo.

Come abbinarle al meglio senza rischiare imperdonabili cadute di stile? Tutto dipende dalle occasioni in cui volete sfoggiarle.

Di giorno via libera a felpe, t-shirt, sneakers e scarpe flat; di sera, mostrate pure il vostro lato più femminile scegliendo bluse romantiche, décolleté e sandali con il tacco.

Se siete in cerca di ispirazione, ecco 6 abbinamenti che dovreste assolutamente provare questa primavera!





Gonna longuette a tubino e décolleté

T-shirt in cotone con stampa ALEXACHUNG + Gonna in jacquard floreale ROCHAS + Décolleté in suede rosa JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com













Gonna longuette a portafoglio e stivaletti

Top con fiocco e ruches sulla schiena IBLUES + Gonna in seta a pois GANNI + Stivaletti neri in pelle & OTHER STORIES



Credits: it.iblues.it/ mytheresa.com/ stories.com



Gonna longuette di jeans e slingback

Camicia in cotone con stampa floreale MAX&CO. + Gonna di jeans a vita alta ZARA + Slingback in pelle MANSUR GAVRIEL

Credits: it.maxandco.com/ zara.com/ mansurgavriel.com



Gonna longuette plissé e sneakers

Giacche di jeans con tasche sul petto ZARA + Gonna midi plissettata H&M + Sneakers Stan Smith ADIDAS ORIGINALS

Credits: zara.com/ 2.hm.com/ adidas.it



Gonna longuette a ruota e sandali

Top in crepe con motivo a pieghe PENNYBLACK + Gonna a ruota a righe IBLUES + Sandali rossi con il tacco largo STUART WEITZMAN



Credits: it.pennyblack.com/ it.blues.it/ farfetch.com

Gonna longuette di pizzo e ballerine

Pullover con scritta ricamata LINGUA FRANCA + Gonna longuette di pizzo CALVIN KLEIN + Ballerine in pelle a punta tonda CHLOE'

Credits: netaporter.com/ farfetch.com/ mytheresa.com