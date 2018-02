Peccatrici fashion, angioletti e simboli a metà tra il sacro e il pop sulla passerella milanese di Dolce & Gabbana



Sacro e profano si mescolano sulla passerella Autunno Inverno 2018 di Dolce & Gabbana.

"Fashion Devotion", s'intitola così la sfilata presentata oggi pomeriggio a Milano dal duo siciliano.

Una vera "messa" all'insegna del glamour con tanto di peccatrici fashion, angioletti con la coroncina in testa, croci dorate e simboli religiosi declinati sullo stile sontuoso e barocco tanto caro al brand.





Il tutto mescolato a elementi pop coloratissimi, scritte dissacranti e slogan a tema. Qualche esempio? "Santa Moda Ora Pro Nobis" o "Sempre lodati gli abiti".





Prima dell'uscita delle top, è stato il momento dei droni, che hanno percorso volando tutta la lunghezza della pedana, portando alcune delle It Bags più iconiche della maison.





E infine è stato il turno della collezione: un mix & match di stampe sacre mescolate con ricchi decori di strass e paillettes, fumetti pop.

Longdress in chiffon floteale, tailleur impeccabili a tinte pastello abbinati a camicie con fiocchi e inserti in pizzo lavorato, cappotti in broccato e in velluto e lunghi bomber ricamati.