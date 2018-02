Da Gucci a Louis Vuitton, da Ferragamo a Moncler: ecco tutte le collezioni dedicate all'Happy Chinese New Year

Mancano pochi giorni a una delle date più attese in tutto il mondo: il 16 Febbraio 2018 è la data ufficiale del Capodanno cinese che segna l'ingresso nell'Anno del Cane, l'11esimo segno dello zodiaco. Un'occasione che porta sentimenti positivi, come lealtà, intelligenza e fedeltà (solo per citare alcune delle buone qualità che caratterizzano questo segno). E che tanti designer hanno colto al volo, creando delle special collection ad hoc per celebrarlo all'insegna del glamour.

Uno su tutti Alessandro Michele, Creative Director di Gucci, che ha realizzato una capsule a tema che vede protagonisti i suoi simpatici Boston Terrier, Bosco e Orso. La collezione trae ispirazione da un cuscino che l'artista Helen Downie, nota con lo pseudonimo di Unskilled Worker, ha donato al designer con sopra i suoi cagnolini stilizzati, mentre le immagini della campagna pubblicitaria sono state scattate dalla fotografa Petra Collins.





Courtesy of Gucci_Photos by Petra Collins





Ma il brand non è stato il solo a lasciarsi sedurre dall'amico a 4 zampe per eccellenza: cani e cagnolini di ogni sorta e genere fanno capolino infatti anche sulle stampe del foulard di seta di Ferragamo o sul quadrante dell'iconico orologio Tambour Orizon di Louis Vuitton, che ha dedicato una collezione speciale anche agli altri animali dello zodiaco cinese.

E ancora, sul raffinato parka rosso in tessuto jacquard di Moncler, sulla tracolla Metropolis di Furla e, in versione cartoon, anche sulla felpa di Moschino e sulla t-shirt di Mango.

Insomma un Happy Chinese New Year a 360°: scoprite i must have su cui puntare.

I fashion must del Capodanno Cinese 2018 GUCCI Cardigan con stampati Bosco e Orso, i due Boston Terrier di Alessandro Michele.

Credits: gucci.com

LOUIS VUITTON Orologio Tambour Horizon con 12 quadranti nuovi raffiguranti il cane e gli altri animali dello zodiaco cinese.

Credits: louisvuitton.com

MONCLER Parka con cappuccio in special edition.

Courtesy of Press Office



DOLCE & GABBANA Orecchini a cagnolino con cuori pendenti.

Credits: store.dolcegabbana.com



THOM BROWNE Borsa di pelle a forma di bassotto.

Credits: net-a-porter.com

FURLA Metropolis Chinese New Year 2018 in vitello stampato.

Courtesy of Press Office





SALVATORE FERRAGAMO Foulard in seta stampata.

Credits: ferragamo.com

BALLANTYNE Pullover in cashmere a rombi con Pastore Tibetano.

Courtesy of Press Office

TOUSCÉ Ciondolo a forma di cane in oro smaltato.

Courtesy of Press Office



DSQUARED2 Felpa con cane e scritta celebrativa.

Credits: farfetch.com

GIVENCHY T-shirt oversize con Rottweiler.

Credits: net-a-porter.com

MANGO T-shirt basic con cane disegnato sul taschino.

Credits: shop.mango.com



MOSCHINO Felpa di cotone con cagnolino stampato.

Courtesy of Press Office



LOEWE Portachiavi in pelle a forma di cane.

Credits: net-a-porter.com



PIAGET Orologio con cane sul quadrante in limited edition.

Courtesy of Press Office



