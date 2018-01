Ermanno Scervino Un giardino notturno, nel cuore di Forte dei Marmi, con tre muse (e un ragazzo): Mckenna Hellam, He Cong, Myrthe Bolt e Barry Lomeka.Fotografia: Mikael Jansson

Saint Laurent Immagini in bianco e nero, controluce d'effetto e una sfavillante Kate Moss in primo piano.Fotografia: David Sims

Burberry Adwoa Aboah posa per la nuova adv del brand insieme ad alcuni dei suoi famigliari e amici più stretti. Le immagini sono colorate, vivaci, a contrasto con una location autunnale, nel nord di Londra.Fotografia: Jurgen Teller

Blumarine Amber Valetta è la protagonista degli scatti, immortalata in un ambiente naturale, per l'esatezza a Harriman Estate, New York, illuminata dalle luci del tramonto. Fotografia: Luigi & Iango