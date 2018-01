Ci porta proprio in mezzo alle nuvole la nuova sfilata di Armani Privé, presentata ieri a Parigi durante l'Haute Couture.

Re Giorgio, che ha confessato di fermarsi per ore a contemplare il cielo, ha preso spunto proprio dalle forme morbide e dai colori acquarello delle nuvole per la collezione primavera-estate 2018. Dai tailleur composti da pantaloni affusolati alla caviglia e micro giacche a tinte pastello ai mini abiti a palloncino che giocano con trasparenze delicate e inserti di paillettes variopinte.

Per i look da sera fanno il loro ingresso in passerella anche gli uomini, impeccabili nel loro smoking di velluto, pronti ad accompagnare le loro dame in longdress di cristalli e piume.