Nel suo nuovo video la pop star ha scelto il completo di Patrizia Pepe sdoppiato nelle due versioni stilose Glam Orange e Beat Blue

Prosegue a gonfie vele la collaborazione creativa tra la cantante inglese Dua Lipa e Patrizia Pepe.

La giovane promessa del pop, testimonial d'eccezione del brand a partire dalla collezione AI 17/18, ha sfoggiato un total look Patrizia Pepe proprio nel nuovo singolo "IDGAF", acronimo di I Don't Give a Fuck, che parla della fine di una storia d'amore sbagliata.

Nel videoclip, in cui canta e balla accompagnata da 10 ballerine vestite come lei, Dua lancia un messaggio di forza e positività a tutte le donne e sottolinea l'importanza di amare soprattutto se stesse. E la stessa grinta è trasmessa anche dall'outfit realizzato in collaborazione con lo stylist Lorenzo Posocco.









Un contrasto unico tra maschile e femminile in cui sensualità e eleganza convivono con una cura minuziosa dei dettagli e una sartorialità impeccabile. Il maxi blazer s'indossa con i pantaloni oversize e la camicia micro in un gioco di proporzioni perfetto. Due le nuance scelte dalla cantante per l'occasione: Glam Orange, un arancio giocoso e vitaminico, e Beat Blue, un blu intenso e vibrante.













"L'azienda ama investire nei giovani talenti come Dua ed io personalmente ho raccolto con grande entusiasmo la sfida di collaborare ad un video così speciale e coinvolgente. È un progetto dinamico e divertente, che non solo mi riconnette alla mia passione per la musica ma anche al desiderio di comunicare quanto sia fondamentale affermare ogni giorno la propria personalità", ha commentato Patrizia Bambi.





Se ancora non lo avete visto, eccovi il video della hit di Dua Lipa: