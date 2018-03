Dopo quasi un decennio da Givenchy, il designer italiano approda a Londra.

La notizia è di quelle "bomba": Riccardo Tisci è il nuovo Direttore Creativo di Burberry.

L'annuncio l'ha dato lo stesso designer sul suo profilo Instagram, subito seguito da un comunicato ufficiale del brand inglese.

Dopo essere stato, dal 2005 al 2017, il Direttore Creativo di Givenchy, Tisci approda al marchio britannico dopo la guida più che decennale di Christopher Bailey, che ha presentato la sua ultima sfilata proprio un paio di settimane fa alla London Fashion Week.

«Sono davvero onorato e felice di entrare a far parte di Burberry come suo nuovo Direttore Creativo e ritrovare Marco Gobetti (CEO di Burberry con cui Tisci ha lavorato per Givenchy negli anni scorsi). Ho un enorme rispetto per l'heritage britannica di Burberry, il suo fascino esercitato in tutto il mondo e sono davvero entusiasta del potenziale di questo brand eccezionale» ha detto Tisci.



Designer dallo stile forte e provocatorio, capace di circondarsi da team creativi a 360° gradi, amato da star come Madonna, Beyoncé e Rihanna, Tisci ha ridefinito lo stile di Givenchy durante la sua decade alla guida della maison.

Ora si confronterà con un marchio, altrettanto iconico e riconoscibile (l'impronta che Bailey da dato in questi anni è fortissima) e siamo davvero curiosi di sapere cosa farà con un marchio come Burberry.

Non ci resta che attendere settembre, quando verrà presnetata la prima collezione con la sua "firma".













Credits: foto apertura Getty Images e ritratto Artwork Katerina Jebb 2018 Copyright