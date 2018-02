Pronte a fare sport con Asos? L'e-commerce realizza la sua prima linea actiwear per praticare qualsiasi tipo di sport, dalla danza alla corsa, con un look vitaminico e ... di tendenza!

Asos.com si mette in actiwear: l'e-commerce lancia la sua prima linea sportiva. Si chiama ASOS 4505 e va ad aggiungersi alla carrellata di capi e accessori accessibili e convenienti che il marchio cura e crea - a suo nome - per ogni occasione, dai look da cerimonia ai prodotti beauty.

Composta di capi e di kit sportivi di tendenza per qualsiasi sport, dalla corsa alla danza, con oltre 100 stili tra uomo e donna, la nuova collezione esplora la linea tra lo sport e la vita di tutti i giorni attraverso una palette cromatica vibrante, color block, fantasie eccentriche e vivaci.

Non mancano dettagli catarifrangenti, leggings senza cuciture e look in coordinato.

Insomam, non abbiamo più scuse per saltare la palestra!



Scoprite la collezione 4505 di ASOS