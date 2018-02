Ecco chi c'è in front row nella Grande Mela



Febbraio è partito alla grande e con lui il mese della Moda, primo "turno" dell'anno per scoprire novità e tendenze dell'autunno-inverno 2018 che sfoggeremo da settembre in poi. Ad aprire le danze, come sempre, New York, che ha dato ufficialmente il via alle sfilate l'8.

Una stagione "strana" per la Grande Mela che ha visto alcuni designer "disertare" le passerelle in favore di altre città (vedi Rodarte e Proenza Schouler, non senza polemiche) o dare la precedenza a incontri privati e blindatissimi con i buyer.

Ma questo non ha minimamente fermato le celeb che, come ogni stagione, hanno gremito i front row più prestigiosi e, a volte, più d'uno nella stessa giornata.

Come Olivia Palermo, presenza fissa e "stakanovista" degli show di Prabal Gurung, Self Portrait e Jason Wu. O Laverne Cox, star di "Orange is the new black" che è passata con disinvolura dalla sfilata di Prabal a quella di Christian Siriano in compagnai di Cardi B, l'artista del momento.

Parterre notevole da Tory Burch che ha riunito Sienna Miller, Julianne Moore e Zoey Deutch in una location trasformata in un vero e proprio giardino fiorito.

Tra gli eventi più chiacchierati c'è stato senz'altro lo show di Bottega Veneta che, in contro tendenza, ha deciso di sfilare nella Grande Mela anziché a Milano. A dare il benvenuto oltreoceano al marchio italiano c'erano Amelia Windsor, Arizona Muse, Dylan Penn e Priyanka Chopra.

Insomma, nonostante tutto New York si è difesa bene, e la fashion week non è ancora finita!





Sienna Miller da Tory Burch.

Julianne Moore da Tory Burch.

Zoey Deutch da Tory Burch.

Olivia Palermo arriva da Self Portrait.

Laverne Cox da Prabal Gurung.

Cardi B da Christian Siriano.

Olivia Palermo da da Prabal Gurung.

Victoria Justice da Jonathan Simkhai.

Isla Fischer da Kate Spade New York.

Lucy Hale da Kate Spade New York. Credits: Splashnews

Jamie Chung da Kate Spade New York.

Doutzen Kroes da Jason Wu.

Alexa Chung

Arizona Muse allo show speciale di Bottega Veneta.

Ana des Armas allo show speciale di Bottega Veneta.

Amelia Windsor da Bottega.

Dylan Penn da Bottega Veneta.

Priyanka Chopra da Bottega Veneta.



