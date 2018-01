Una ricetta originale per un secondo piatto dal sapore etnico. Gli spiedini di pollo allo zenzero uniscono il sapore della carne grigliata alla freschezza dello zenzero. Provate a servirli insieme a una salsina a base di yogurt ed erbe aromatiche come menta o maggiorana. Si abbina a birra chiara artigianale

33 MINUTI

Ingredienti

600 gr petto di pollo

1 pezzetto zenzero fresco

1 rametto timo

1/2 spicchio aglio

2 limoni non trattati

qb olio extravergine di oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare gli spiedini di pollo allo zenzero





1) Sciacquate 600 gr di fette di petto di pollo sotto l'acqua fredda, asciugatele. Assottigliatele con il batticarne e poi arrotolate ogni fetta su se stessa. Affettate il rotolo, ricavando rondelle di 2 cm da infilzare sugli spiedini. Ponete gli spiedini sul fondo di una pirofila con i bordi bassi.

2) Lavate 2 limoni non trattati: tagliatene uno a spicchietti e spremete l'altro. Poi, sbucciate 1 pezzetto di zenzero fresco e grattugiatelo. In una ciotola mettete quindi lo zenzero, gli spicchietti, il succo di limone, 1/2 aglio, il timo, sale e pepe. Emulsionate con 6 cucchiai di olio. Mettete la marinata sugli spiedini di pollo e coprite con la pellicola, lasciando riposare per 10 minuti.

3) Scaldate una piastra e cuocete per 3-4 minuti per parte gli spiedini sgocciolati, spennelandoli con la marinata. A fine cottura, salate e condite con un po' di olio. Prima di servire, profumate con prezzemolo tritato.