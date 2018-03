Un secondo piatto sano e gustoso, per godere del sapore del pesce in modo leggero e originale. I filetti di merluzzo al forno con salsa alla menta sono semplici da preparare e si accompagnano a patate al forno oppure verdure di stagione crude a julienne. Da abbinare a un calice di prosecco

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

800 gr filetti di merluzzo

2 lime

2,5 dl panna da cucina

1 dl latte

1 manciata foglie di menta fresca

1/2 cucchiaino paprika dolce

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare i filetti di merluzzo al forno con salsa alla menta





1) Fate 4 rettangoli con la carta da forno e poi spennellateli con un po' di olio extravergine d'oliva. Quindi, sciacquate e asciugate 2 lime. Lavate anche 1 manciata di foglie di menta, asciugatele con delicatezza e poi tritatele.

2) Amalgamate, dunque, 2,5 dl di panna con 1 dl di latte. Aggiungete la menta tritata e la scorza di 1 lime sempre tritata. Aggiustate di sale e unite al tutto anche 1/2 cucchiaino di paprika dolce.

3) Mettete 4 filetti di merluzzo da 200 gr l'uno sui fogli di carta da forno, copriteli con la salsa e poi irrorateli con un po' di olio.

4) Chiudete i 4 cartocci e metteteli su una teglia, cuoceteli in forno caldo a 200° C per 20 minuti. Mentre il pesce cuoce, fate a striscioline la scorza del lime restante. Togliete i cartocci dal forno, apriteli e decorate il pesce con le striscioline di scorza di lime.