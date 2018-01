La ricetta della zuppa di pane con biete e formaggio. Un primo piatto della tradizione, fatto di ingredienti semplici e genuini. Da gustare con un calice di vino rosso e un tagliere di salumi e formaggi



90 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

700 gr biete o coste

300 gr pane casereccio a fette

1,5 l brodo vegetale o di carne

80 gr parmigiano reggiano

150 gr formaggio

60 gr burro

1 spicchio aglio

4 rametti timo

qb sale

Come preparare la zuppa di pane con biete e formaggio





1) Fate tostare 300 gr di pane casereccio. Dsiponete le fette di pane su una placca da forno e passate sotto al grill per alcuni minuti, girandole una volta. Pulite 700 gr di biete e rosolatele con un po' di burro e l'acqua del lavaggio, salate e cuocete per qualche minuto.

2) Imburrate una pirofila e mettete un primo strato di pane e poi uno di bietoline stufate. Continuate alternando e coprendo ogni strato di bietoline con uno strato di formaggio semistagionato fatto a lamelle. Infine, terminate con 80 gr di parmigiano grattugiato.

3) Bagnate tutto con 1,5 l di brodo, coprite con 60 gr di burro fuso e poi aggiungete qualche fogliolina di timo. Mettete in forno a 170° C per 40 minuti.