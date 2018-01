La minestra di ceci con finocchi è un primo piatto rustico e appagante che necessita di pochi e facili passaggi. Preparatela quando avete voglia di una ricetta semplice ma gustosa, che vi "coccoli" nelle giornate più fredde come solo un comfort food sa fare. Appetitosa e aromatica, è anche davvero salutare perché ricca di vitamine, proteine vegetali e sali minerali molto importanti per il nostro organismo



40 MINUTI

Ingredienti

800 gr ceci in scatola

2 pomodori

2 cucchiai aceto di mele

1 litro brodo vegetale

2 finocchi

1 cipolla

3 cucchiai olio di oliva

2 spicchi aglio

1 rametto rosmarino

1 rametto mirto

qb alloro

qb pepe

Come preparare la minestra di ceci con finocchi







1) Preparate 1 litro di brodo vegetale. Affettate sottilmente 1 cipolla di Tropea e fatela soffriggere in una pentola con 3 cucchiai di olio di oliva; dopo qualche minuto, aggiungete 2 cucchiai di aceto di mele e successivamente 2 pomodori tagliati a pezzetti. Fate cuocere a fiamma non troppo alta per pochi minuti, quindi unite al soffritto 800 gr di ceci lessati (che avrete ben scolato e risciacquato). Aggiungete ora 2-3 mestoli di brodo vegetale e, abbassando la fiamma, lasciate cuocere per un quarto d'ora.



2) In un altra padella fate scaldare altri 3 cucchiai di olio di oliva con 1 spicchio d'aglio e unitevi qualche foglia di mirto, un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino tritato; fate soffriggere per 2-3 minuti, quindi aggiungete il tutto alla minestra. Mondate e affettate sottilmente 2 finocchi e unite anch'essi al resto degli ingredienti. Regolate di sale e di pepe, mescolate e lasciate sul fuoco per altri 5 minuti, poi spegnete la fiamma e lasciate riposare la minestra di ceci con finocchi per altri 2 minuti prima di servire.