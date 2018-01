Un primo piatto che diventa facilmente un piatto unico per pranzi veloci e cene con gli amici. Semplice da realizzare, è un paradiso per i buongustai grazie ai formaggi e ai salumi del ripieno. Da accompagnare con una birra artigianale fredda e un piatto di verdure fresche di stagione

40 MINUTI

Ingredienti

2 rotoli pasta sfoglia

200 gr stracchino

120 gr emmentaler

400 gr pomodorini

200 gr salame o prosciutto cotto

1 uovo

qb sale

qb pepe

Come preparare il calzone di pasta sfoglia





1) Srotolate i 2 rotoli di pasta sfoglia sulla placca da forno, mantenendo il foglio di carta della confezione. Su ciascun disco di pasta ponete, suddividendo le quantità, 200 gr di salame o prosciutto cotto e 200 gr di stracchino a fette Infine, aggiungete 120 gr di emmentaler grattugiato grossolanamente. Lasciate però circa 2 cm di bordo esterno.

2) Pulite 400 gr di pomodorini, tagliateli a fettine ed elliminate i semi. Poi asciugateli e tamponateli con carta da cucina. Dunque, dividete i pomodorini sui due ripieni. Salate, pepate e aggiungete origano. Infine chiudete, ripiegandoli, i dischi.

3) Bucherellate la superficie dei calzoni con una forchetta. Sbattete 1 uovo con sale, acqua fredda e pepe. Poi usatelo per spennellare i calzoni. Cuocete in forno caldo a 180° C per 30 minuti.