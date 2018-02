Un saporito antipasto, ideale anche per l'aperitivo. Le frittelle di riso salate sono semplici da preparare e piacciono a tutti. Il fritto, infatti, è sempre un'idea perfetta quando si ha poco tempo a disposizione ma si desidera un antipasto sfizioso che possa accontentare quasi tutti i gusti. Si abbinano a vini, birra e verdure crude in pinzimonio



Ingredienti

25 gr burro

25 gr grana

qb olio per friggere

100 gr piselli

150 gr riso

6 cucchiai sugo di pomodoro

1 tuorlo

2 uova

50 gr farina

150 gr pane grattugiato

Come preparare le frittelle di riso salate





1) Unite 150 g di riso semifino lessato e caldo a 25 g di grana e 25 g di burro. Quindi, fate intiepidire il composto e poi aggiungete anche 1 tuorlo sodo e sbriciolato, 1 uovo intero a crudo, 6 cucchiai di sugo di pomodoro e 100 gr di piselli già lessati.

2) Formate diverse palline di 3-4 cm di diametro e passatele in 50 g di farina. Quindi, passatele anche in 1 uovo sbattuto e, alla fine, in 150 g di pangrattato. Fate friggere le frittelle ottente in abbondante olio bollente. Scolate e lasciate asciugare su carta assorbente prima di servire.