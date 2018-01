Una rivisitazione dell'hummus, per un antipasto davvero sfizioso e adatto ad aprire qualsiasi menu. La crema di ceci con sfogliette si gusta insieme a un calice di prosecco ma anche l'abbinamento con una buona birra chiara artigianale puà stupire in positivo

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

400 gr ceci lessati

2 spicchi aglio

2 limoni

2 cucchiai olio extravergine di oliva

1 cucchiaio crema di sesamo (tahina)

1 cucchiaino paprika

1 cucchiaio prezzemolo

150 gr farina

50 gr farina di riso

4 dl vino bianco

4 dl acqua minerale frizzante

2 rametti rosmarino

30 gr olio di mais

100 gr prosciutto crudo

Come preparare la crema di ceci con sfogliette





1) Frullate 400 gr di ceci lessati con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di tahina, 2 spicchi d'aglio, il succo di 2 limoni, 1 cucchiaino di paprika, 1 cucchiaio di prezzemolo e il sale.



2) Unite ora 150 gr di farina con 50 gr di farina di riso e 2 rametti di rosmarino sgranati, aggiungete 30 gr di olio di mais e sale. Lavorate tutto e legate con un mix di sale, 4 dl di acqua minerale frizzante e 4 dl di vino bianco. Stendete la pasta in 2 sfoglie molto sottili.

3) Mettete 100 gr di prosciutto crudo sulla prima sfoglia e coprite con la seconda. Schiacciate un po' con un mattarello, tagliate a strisce e cuocere in forno a 180° C per 15-20 minuti. Servite le sfogliette insieme alla crema di ceci.