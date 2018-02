E su cui vale pena investire. Se non volete mai (e poi mai) pentirvi di un acquisto per la casa allora date un'occhiata alla nostra lista dei desideri



Quando arrediamo casa abbiamo quasi sempre la sensazione di farlo seguendo le tendenze più contemporanee e quindi temporanee del design, ma affidandoci a qualche piccolo accorgimento potremo non pentirci mai di aver acquistato un pezzo d'arredo, e sarà facile dimenticarsi dell'idea di volerlo sostituire con qualcosa di nuovo.

Ci sono complementi d'arredo intramontabili, elementi preziosi che non ci stancheremo mai di accogliere tra le mura di casa perché eleganti, funzionali e suggestivi allo stesso tempo.

Ecco la nostra lista dei desideri, per non sbagliare.





La vasca freestanding

Funzionale, elegante e straordinariamente suggestiva, la vasca freestanding non necessita di una parete di appoggio ed è una coccola irresistibile al termine di una lunga giornata lavorativa.

Photo Credits: Maranon





Il letto a baldacchino

Un rifugio romantico, che evoca amori proibiti e passionali, un intima culla dove abbandonare i sensi e sentirvi sempre al sicuro. Concedetevi un dolce sonno rigenerante, proprio come quello delle principesse.

Photo credits: Maxalto





Un classico del design contemporaneo

Arredare i vostri interni con un'icona del design significa aggiungere valore e personalità alla casa, che parlerà di voi anche attraverso gli elementi che la decorano. I pezzi vintage prenderanno posto accanto a quelli più moderni, senza mai perdere il loro fascino.

Photo Credits: Republic of Fritz Hansen





Libreria a parete

La libreria a parete e uno degli elementi d'arredo più seducenti di sempre, anche nell'epoca digitale. Potete scegliere di realizzarne una su misura, perché possiate vestire le vostre pareti di ricercata eleganza e riempire le nicchie di storia, la vostra.

Photo Credits: Euromobil





Il divano di velluto

Avete capito bene, anche il velluto è collocato tra i materiali che mai vi stancheranno, soprattutto se si tratta del divano. Al contrario vi abituerete a godervelo così tanto da non essere mai più in grado di tornare indietro.

Photo Credits: H&M Home





Il tavolo rotondo

Il tavolo rotondo può essere accostato a sedute informali così come a poltroncine più eleganti e accoglienti. In mancanza di spazio è la soluzione più intelligente da attuare, e porta in casa un tocco suggestivo e divertente.

Photo Credits: Kristalia