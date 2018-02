Dagli scaffali ai portabottiglie, passando per contenitori e mensole: ecco tutto il necessario per conservare le vostre provviste a regola d’arte con IKEA

A metà tra ristorante e open space, tra ripostiglio e magazzino, le cucine grandi (ma anche delle piccole stanze vuote a vostra disposizione) sono il luogo perfetto per un angolo dedicato alla dispensa. Del resto, cucinare è sempre più semplice e veloce quando si hanno tutti gli ingredienti sempre a portata di mano.

Partite allora da degli scaffali (in legno o metallo, purché robusti) e divertitevi a sfruttare al meglio lo spazio disponibile combinando cestelli a barattoli e contenitori di ogni tipo per sistemare bottiglie, cibi e conserve. Un tocco di colore, qualche cassetta in legno e delle etichette per conoscere sempre il contenuto e la data di scadenza delle provviste ed ecco una dispensa a prova di chef.



In cerca di ispirazioni? Le idee qui di seguito arrivano direttamente da IKEA e promettono di farvi innamorare a prima vista!







Sezioni e ripiani Ivar

Il legno grezzo dona la sensazione di una cucina in divenire ed è super resistente e facile da pulire. L’ideale per riporre conserve e barattoli di ogni tipo. Photo credits: IKEA



Scaffali Omar

Di ispirazione industrial, è l’alternativa metallica per una dispensa perfetta. Facile da montare, questo scaffale è fornito di ripiani regolabili per adattare facilmente lo spazio alle vostre esigenze. Photo credits: IKEA



Cassette in legno Knagglig

Questi contenitori in legno sono la versione casalinga delle cassette che spesso si vedono nei reparti ortofrutticoli. Perfette per conservare frutta e verdura, sono anche pratici per organizzare lattine e bottiglie. Photo credits: IKEA



Portabottiglie Ivar

Le giuste mensole e la dispensa si trasforma in una piccola cantina casalinga. La vostra collezione di vini non potrebbe trovare collocazione migliore. Photo credits: IKEA



Contenitori con coperchio Korken

Non dimenticate di riempire gli scaffali di boccacci e contenitori di ogni tipo: questi in vetro con coperchio sono l’ideale per le vostre confetture e conserve. Photo credits: IKEA



Cestini pensili Obervatör

Basta agganciare questi cestelli ad una mensola, aggiungerci un po’ di carta alimentare ed ecco a vostra disposizione ulteriore spazio per cibo e oggetti casalinghi. Photo credits: IKEA



Cestini Knarra

Un’altra soluzioone per conservare il cibo è con una serie di cestini intrecciati: collezionatene in fila sui vostri scaffali per mantenere sempre in ordine la dispensa. Photo credits: IKEA



Contenitori Grundtal

L’idea genial per le spezie: averle sempre a portata di mano decorando al tempo stesso le pareti della cucina. Basta utilizzare questi contenitori di metallo con coperchio trasparente organizzandoli su una lavagna magnetica e aggiungendovi delle etichette per conoscere esattamente il contenuto di ogni vano. Photo credits: IKEA



Supporto con contenitori Rimforsa

Bambù combinato al vetro e all'acciaio: poca manutenzione per un ordine a prova di chef. Photo credits: IKEA