La cucina è l'ambiente centrale della casa e, anche se in un appartamento in affitto abbiamo poca libertà di movimento, ci sono alcuni modi per personalizzarla e migliorarne alcuni aspetti. Scopriteli con noi

La cucina è il cuore della casa, anche in un appartamento in affitto.

Purtroppo però capita spesso di avere a che fare con uno spazio ridotto, poco pratico e senza personalità.

Tra vecchi elettrodomestici e mobili rovinati, pensili brutti e colori spenti, c’è da mettersi le mani nei capelli. Ma non disperate, qualche soluzione per migliorare la vostra cucina in modo semplice e reversibile esiste.

Ecco dieci idee per trasformare una cucina in affitto in uno spazio funzionale e personalizzato.





Finto marmo

I ripiani di una cucina in affitto spesso sono la prima testimonianza del passare del tempo. Datati, rovinati, o semplicemente brutti, nulla vi costringe a tenerveli così come sono. Se vi sentite pronti per un po’ di fai da te, la carta autoadesiva in finto marmo è una soluzione rapida ed elegante. L’importante è assicurarsi di scegliere una pellicola rimovibile!

Senza ante

Le ante dei pensili della vostra cucina in affitto vi fanno impazzire? Se non potete dipingerle, perché non toglierle direttamente! Questa soluzione si adatta particolarmente alle cucine piccole, perché permette di alleggerire lo spazio. Per dare un tocco di colore, potete rivestire il fondo dei vostri pensili anche con della semplice carta da regalo.

Maxi tagliere

Se non avete abbastanza spazio per cucinare e avreste proprio bisogno di una superficie in più, un semplice tagliere può fare al caso vostro. Sceglietene uno che si adatti alla profondità del vostro lavandino o dei vostri fornelli et voilà, ecco il vostro ripiano extra.

Rinnovare gli elettrodomestici

Se il pensiero di un frigorifero ingiallito vi fa venire i brividi o volete dare un tocco personale alla vostra cucina, la soluzione delle pellicole adesive può valere anche per gli elettrodomestici. Basta poco, che decidiate di optare per un rivestimento effetto acciaio inox o di sbizzarrirvi con altre fantasie.

Organizzare in verticale

Spesso lo spazio di una cucina in una casa in affitto è quello che è (e le pentole ne occupano una gran parte). Con un pannello forato e qualche gancio potete facilmente organizzare le vostre padelle e i vostri mestoli. In più, se il vostro contratto d’affitto vi impedisce di ridipingere casa, colorando solo il pannello potrete aggiungere quel tocco in più che mancava nella vostra cucina.

Illuminare

Come sappiamo, una buona illuminazione è fondamentale, soprattutto quando si tratta di cucinare (e maneggiare coltelli). Se la luce nella vostra cucina è scarsa, installare dei faretti adesivi sotto i pensili è una soluzione semplice, efficace e reversibile.

Finte piastrelle

Un modo per aggiungere un po’ di colore alla cucina, senza modificarla in modo irreversibile, potrebbe essere installare dietro i fornelli un rivestimento da parete temporaneo. Se non vi fidate degli adesivi rimovibili e avete trovato delle piastrelle di cui vi siete innamorati, potete posizionarle su un pannello di legno invece che sul muro.

Specchio/finestra

Potrà sembrare insolito, ma appendere uno specchio in cucina può cambiare drasticamente l’ambiente in un attimo.

Poiché riflette la luce e apre lo spazio, è un po’ come aggiungere una finestra alla stanza.

Nel dubbio, piante



È un vecchio trucco, ma funziona sempre. Aggiungere del verde non solo è semplice ed economico, ma in cucina può rivelarsi anche piuttosto utile. Optate per delle piante aromatiche (posizionate vicino a una finestra) e avrete una cucina profumata e aromi freschi sempre a portata di mano.

Spazio mobile

Un carrello portavivande può funzionare da piano da lavoro e da dispensa insieme, il tutto su ruote! E quando non ne avete più bisogno, può essere riposizionato in un angolo della cucina.

