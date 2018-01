Volete regalare ai vostri mobili IKEA un nuovo look e un aspetto più ricercato? Scoprite con noi come



Tutti adoriamo IKEA, ma se la catena dell’arredamento low cost svedese ha permesso davvero a tutti di avvicinarsi al mondo del design, ha portato anche a una inevitabile serializzazione degli ambienti e delle nostre case.

Se non volete però rinunciarvi, ma cercate un’idea per personalizzare i vostri mobili e farli sembrare costosi il web vi viene in aiuto con alcuni servizi ad hoc. Nuove fodere - su misura - piedini dalle forme più strane, pomelli, maniglie, e perfino rivestimenti per le ante di mobili e pensili, impossibile non trovare quello che cercate.

Ecco quattro progetti da aggiungere subito ai vostri preferiti.





Pretty Pegs



Se il vostro mobile IKEA non necessita di un restyling radicale ma solo di qualche piccola “aggiunta” per essere unico, originale e perfetto, Pretty Pegs è quello che fa per voi. L’azienda svedese, fondata nel 2012, è specializzata nella realizzazione di pomelli, piedini e gambe in legno per poltrone, divani, letti ma anche cassettiere, tavoli e tavolini IKEA. Si ordina comodamente online (spediscono in tutto il mondo), dove è possibile scegliere nell’ampio catalogo di forme e colori il prodotto più adatto alle nostre esigenze. I prezzi sono assolutamente competitivi, posizionandosi fra i 50 e i 200 euro.

Bemz



È uno dei primi progetti di customizzazione dei mobili firmati IKEA comparso sul mercato. L’idea della fondatrice, la designer canadese Lesley Pennington, è semplicissima: realizzare fodere su misura per tutte le sedute IKEA. Divani, poltrone, sedie ma anche le testate dei letti cambiano letteralmente faccia con i bellissimi rivestimenti Bemz, tutti naturali al 100% e facilmente lavabili in lavatrice. Per effettuare l’ordine basta scegliere il modello del proprio divano o poltrona IKEA nel catalogo online, e abbinarci uno dei rivestimenti disponibili. E se siete indecisi è possibile anche ricevere a casa e toccare con mano dei campioni di tessuto. Bemz spedisce in tutto il mondo e i suoi prezzi sono proporzionati al catalogo IKEA e quindi interessanti per la sua abituale clientela. Si va da una prima fascia da 100 a 200 euro circa per i divani dalle forme più semplici - come il famoso Klippan - fino ad arrivare a oltre 600 per i divani più grandi e i tessuti più preziosi.



Superfront



Viene dalla Svezia anche Superfront, un servizio online che permette di acquistare accessori e componentistica per personalizzare i più comuni armadi IKEA, nonché le cucine e i mobili contenitori. Il catalogo Superfront contiene ante, maniglie, piedini, fianchi e top per dare un look tutto nuovo ad alcuni mobili delle più comuni serie IKEA: gli armadi PAX, la serie di contenitori BESTA o le cucine METOD.

Sul sito online è possibile vedere e acquistare l’accessorio che ci serve scegliendolo fra una vasta gamma di colori e finiture, tutte caratterizzate da un look scandinavo ricercato e decisamente di classe. I prezzi sono decisamente competitivi: si parte da circa 65 euro per un’antina BESTA base in MDF fino ad arrivare a circa 200 per cambiare faccia al vostro armadio PAX, mentre gambe e piedini, così come le maniglie, sono per maggior parte sotto i 50 euro.



Comfort Works



Ci spostiamo in Australia con questa azienda che dal 2008 realizza rivestimenti sostitutivi per tutti gli imbottiti firmati IKEA (e non solo). È sufficiente scegliere sul sito internet il proprio modello e il tessuto - o i tessuti - per il nuovo rivestimento che verrà realizzato a mano. Interessante la presenza, accanto a tessuti come cotone e lino, di molte varianti in velluto e in pelle. La spedizione è gratuita in tutto il mondo sopra i 150 dollari ed è possibile anche ordinare i campioni di tessuto. I prezzi? Variabili a seconda del rivestimento scelto con una base di circa 150 euro a salire.