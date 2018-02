La giusta skincare routine e i prodotti essenziali che non devono mai mancare nel beauty case di tutte le amani dello sport

Le appassionate lo sanno, lo sport e il fitness significano molto di più che "mantenersi in forma". Sono fondamentali per la mindfulness, ci aiutano a liberarci dallo stress e migliorano il nostro umore.

Come affrontare la questione "bellezza" se siete delle sportive e non rinuncereste mai e poi mai al vostro workout quotidiano?

Preparate il vostro beauty case con prodotti smart e mirati, per affrontare sudore, situazioni di emergenza e docce veloci.

Il tonico riequilibrante all'olio di tea tree, con proprietà antibatteriche, vi aiuterà a contrastare la comparsa delle imperfezioni causate dai batteri del sudore. Contiene anche camomilla e aloe vera per lenire arrossamenti e irritazioni.



Non c'è niente di meglio dopo un workout ad alta intensità di una doccia rinvigorente. Questo scrub in gel, pratico per la doccia della palestra, contiene olio di mandorle per nutrire la pelle, noccioli d'albicocca per esfoliare ed estratti di zenzero e rosmarino per una sferzata di energia.



Il beauty case di una sportiva esige praticità. Semplificate la fase della pulizia con un'acqua micellare in spray che idrata e deterge in un gesto solo. Arricchita con acido ialuronico e vitamina C.



Dopo la sessione di fitness è bene detergere la pelle a fondo per eliminare ogni traccia di impurità ed eccesso di sebo. Scegliete una formula delicata senza alcool come questa in mousse agli estratti vegetali.



Un prodotto 2in1 per detergere e tonificare ridonando freschezza alla pelle stressata. Contiene idrolati di fiordaliso e camomilla ed estratto di eufrasia, adatto anche per il contorno occhi.



Contro il sudore provate questo deodorante in polvere che lascia la pelle asciutta, con estratti di rosmarino, salvia e timo che contrastano il proliferare dei batteri.



Una mist idratante che protegge la pelle dai raggi solari. Un must-have assoluto per tutte le appassionate di corsa e di workout all'aria aperta.



Le mani di chi fa sport rischiano sempre di essere secche e sciupate. Dopo la doccia applicate sempre una crema ricca con olio di rosa e cheratina per prendervi cura anche delle unghie.



Se amate il nuoto, applicate sempre una maschera nutriente per i capelli dopo la doccia in piscina. Questa all'olio di argan in spray senza risciacquo vi cambierà la vita.



Il solare è fondamentale per chi ama fare sport all'aperto. Scegliete una formula delicata, senza profumi, non grasso e resistente al sudore.



Per chi non vuole rinunciare al make up, il prodotto giusto è una bb cream water-resistant con protezione solare.



Non può mancare infine un burrocacao con olio di cocco e burro di limone per proteggere e nutrire le labbra, leggermente colorato per un tocco glamour.