Parola d'ordine: make up colorato e sguardo protagonista del look. Ecco i migliori trucco occhi fluo da replicare

Il trucco occhi fluo è dedicato a chi vuole porre lo sguardo in primo piano. Ma anche a chi considera il make up un completamento dell'outfit: i colori saranno abbinati per creare armonia cromatica e per catturare l'attenzione.

«Per rendere ancora più intenso lo sguardo - dice Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC - è bene abbinare l'ombretto applicato al centro della palpebra mobile o l'eyeliner fluo con un colore scuro lungo la rima inferiore e superiore dell'occhio».

Volete anche voi giocare con i colori per un trucco occhi fluo? Abbiamo selezionato per voi alcune proposte alle quali ispirarvi.

I colori più estivi per la stagione più fredda

Lo dice anche l'esperto: «Ormai è difficile parlare di stagionalità perché, grazie alle sfilate, riusciamo ad anticipare i tempi». Ecco perché colori estivi come giallo e azzurro sono protagonisti della palette invernale. Applicate il giallo opaco all'interno dell'occhio e la matita azzurra lungo la rima inferiore.

Mai senza mascara

«Quando il trucco è formato da righe di eyeliner molto consistenti, è bene usare un mascara nero per dare una bordatura che rende più profondo lo sguardo». Attenzione, quindi, a non passare il colore fluo troppo vicino all'occhio.

Osate con il giallo

È il colore più eccentrico (è sarà tra le tendenze must della Primavera) e il più difficile da portare. Smorzatelo con una riga di eyeliner e con tanto mascara, meglio se nero.

Yellow&Black

Make up grafico e fluo insieme per non passare inosservate. Il tocco in più sono le ciglia twiggy nella parte più esterna della rima inferiore.

70s mood

Un colore pop e super definito che richiama il make up disco glam degli anni Settanta. Per chi ama osare.

Tra bianco e azzurro

Provate ad applicare pennellate di ombretto in polvere nella parte più interna e lungo la coda dell'occhio per realizzare un make up decisamente inusuale.

Giallo pop

L'eyeliner giallo chiaro ad alto impatto ha un finish opaco. Se optate per questo look originale, lasciate le labbra nude.

Viola&fucsia

Il classico smokey eyes si trasforma grazie a una riga di eyeliner fucsia. Pettinate le sopracciglia verso l'alto per completare il look.

Make up geometrico

Quando non basta solo il colore a creare un trucco edgy, ma si aggiunge anche la forma geometrica che metto lo sguardo in evidenza. Solo per le più audaci.

Pink mood

Il make up come accessorio: la sottile linea rosa di eyeliner nella parte interna dell'occhio riprende la nuance delle chiome.

Bellezza preraffaellita

Una polvere rosa shocking circonda tutto l'occhio e fa contrasto con l'incarnato pale. Passate un mascara very black dal finish drama per valorizzare lo sguardo.