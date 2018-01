Tutti i trend make up, capelli, unghie e skincare che abbiamo amato nel 2017 e che ci porteremo dietro anche nel 2018

Un nuovo anno si avvicina e, anche se non vediamo l'ora di far spazio alle nuove tendenze, ci sono alcuni trend del 2017 che resteranno molto forti anche nel 2018.

Abbiamo selezionato le 10 tendenze che vi accompagneranno ancora a lungo per quanto riguarda il make up, i capelli, le unghie e la skincare.



1. Labbra matte

I rossetti dal finish vellutato continuano a piacere, e molto. Le texture si evolvono, diventando sempre più confortevoli. Affrontate il 2018 con un rossetto liquido opaco in una tonalità vibrante e accesa.



2. Make up metallizzato

L'effetto metallico è la tendenza più forte del momento, per quanto riguarda il make up. Se avete amato gli ombretti metallizzati nel 2017 non potete lasciarvi scappare anche i rossetti metallizzati.



3. Sleek & wet

Le acconciature con i capelli super lucidi e le radici tirate donano un aspetto chic e sofisticato. Il wet look continuerà a esercitare il suo fascino anche nel 2018.

4. Occhi in evidenza

Lo sguardo è tornato da tempo in primo piano. Sfoggiate un trucco occhi strong anche per il nuovo anno e sbizzarritevi con eyeliner, matita e mascara, rigorosamente black.

5. Pelle opaca ma luminosa

La base viso dewy ha lasciato il posto a un finish più opaco e naturale. Il nuovo matte è una tendenza in crescita, dimenticatevi l'effetto "gessoso".

6. Nail art

Per le tendenze unghie c'è tanta voglia di continuare a giocare con i colori, dando libero sfogo alla propria creatività. La nail art è protagonista del look, con effetti metallici e decorazioni astratte.



7. Sopracciglia naturali

Sì alle sopracciglia folte, ma molto naturali. Pettinatele verso l'alto per un look leggermente boyish ma effortless.

8. Texture dei capelli

Abbiamo visto come la texture dei capelli diventa l'elemento centrale dell'hairlook. Per metterla in evidenza utilizzate prodotti ad hoc, per rendere materica la vostra acconciatura.

9. Effetti olografici

Il trend che si ispira agli unicorni e ai mondi fatati sembra non esaurirsi mai. Le perlescenze olografiche investono l'intero beauty look, dagli occhi all'intero viso.



10. Skincare anti-inquinamento

La cura della pelle assume un ruolo sempre più importante. Abbiamo visto come nel 2017 il problema dell'inquinamento è sempre più pressante e per il prossimo anno sarà il focus dell'intera beauty routine.