Scopriamo i make up e le acconciature più eleganti dell'attrice che impersona la regina Elisabetta II nella serie Netflix

In The Crown abbiamo tutti ammirato l'eleganza dei look di Claire Foy, l'attrice protagonista che interpreta la regina Elisabetta II. Ma anche quando smette i panni "regali" l'attrice non è da meno, con make up sofisticati, mai eccessivi, e acconciature impeccabili ma easy al tempo stesso.



Ecco tutti i suoi migliori beauty look, da copiare per una serata super chic.



1. Nude look



Il viso è truccato in maniera molto naturale, occhi appena evidenziati e labbra rosate. La base viso è a effetto bonne mine, con una leggera spolverata di bronzer sulle gote.



2. Pixie cut



L'ultimo hairlook dell'attrice è un pixie cut sbarazzino, in una intensa tonalità di castano scuro che mette ancora più in risalto gli occhi azzurri. Il focus qui è sullo sguardo, con matita infracigliare e tanto, tanto mascara.



3. Caschetto



Il caschetto pari, con scriminatura centrale, è uno dei tagli di capelli più di tendenza del momento.



4. Matte lips



Ancora riga centrale per un raccolto ordinato e polished, per concentrare tutta l'attenzione sulle labbra matte color fragola.



5. Glow



Il make up qui è a tutto glowing, da realizzare con un primer illuminante miscelato a poco fondotinta, per mantenere una base naturale e trasparente.



6. Messy bob



Claire Foy ha sperimentato tutti i tagli di capelli più cool, come questo caschetto mosso e texturizzato.



7. Vintage



Un look elegante in stile Old Hollywood, con rossetto rosso opaco, occhi scintillanti e onde rétro sui capelli.



9. Doll-like



L'attrice in versione bionda, con un look che ricorda lo stile "bambolina" degli anni '60, con occhi in evidenza e labbra rosate.



10. Shimmering gold



L'ombretto dorato a effetto metallizzato riprende le tonalità dorate dei capelli.