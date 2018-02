Trovate la giusta ispirazione per i vostri look capelli con le proposte viste on the street a New York

Le tendenze capelli più hot nascono on the street. Ecco gli hair look e le acconciature cui ispirarsi viste alla New York Fashion Week.

Sulle vie della moda newyorkesi osserviamo trecce, chigon e chiome libere dal look naturale. Il caschetto - accompagnato da tagli corti edgy e chiome lunghe e sinuose - continua a fare tendenza strizzando l'occhio a uno stile sempre più personale.

Nel nostro "mirino" anche Olivia Palermo e Alexa Cung, dalle acconciature sempre vincenti.

Trovate la giusta ispirazine con i look capelli NYFW 2018.

Longbob

Il celebre caschetto lungo di Alexa Chung, in versione mossa, extra naturale.

Topknot

Chigon alto e glam su capelli lunghi e biondi.

Taglio medio e scalato

I capelli vengono alleggeriti da una scalatura sfilata. La frangia lunga completa al meglio il look.

Low braid

I capelli vengono raccolti in una coda bassa, a sua volta trasformata in una treccia annodata su se stessa.

Raccolto glam

Olivia Palermo raccoglie i capelli in una coda midi ornata da trecce laterali adese al capo.

Caschetto con frangia a tendina

Classico e sempre perfetto, il bob fa tendenza.

Bobby pin

Scriminatura centrale e chigon basso. Il fermaglio gioiello in stile vintage illumina il look.

Faux bob

Grande classico amato dalle fashioniste, il "finto caschetto" nasconde i capelli all'interno dei capi.

Midi & Polished

Taglio medio liscio con riga centrale e styling rigoroso, con capelli portati dietro le orecchie.

Low bun

Un altro chigon basso con riga centrale.

Shades of grey

Sui capelli lunghi e naturalmente mossi spiccano sfumature di grigio, decise e glam.

Scriminatura centrale

I capelli raccolti e ben tirati sul retro con riga centrale sono uno dei must have di stagione.

Caschetto riccio

Un hair look ricco di carattere, con bob mosso e voluminoso.

Soft & Curl

Capelli lunghi e mossi, morbidi come una nuvola, un inno allo stile naturale.

Bob texturizzato

Caschetto lungo con frangia e sfumature di colore chiaro sulle lunghezze. Lo styling è leggermente mosso, effetto texture.

Taglio corto biondo platino

Chiaro e glaciale, lo short cut movimentato è super cool.

Taglio corto con frangia sfilata

Una proposta glam, un taglio corto e femminile con frangia scalata.

Raccolto con trecce

Un hair look versatile e originale, assolutamente da copiare.

Wet effect

Capelli lunghi e lisci pettinati all'indietro per un effetto bagnato hot.

Easy bun

Un altro chigon alto, per un'acconciatura effortless-chic.