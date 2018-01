Le idee più interessanti da copiare in fatto di tagli di capelli tra quelle viste on the street a New York

Scoprite i tagli capelli 2018 più belli tra gli hair look sfoggiati da star e influencer a New York.

Tagli lunghi e mossi, proposte extra lisce, con frangia, tagli di capelli corti e acconciature semplici e glamour al contempo: lasciatevi ispirare.

Il vostro nuovo taglio di capelli vi sta aspettando.

Taglio lungo e voluminoso

Chiara Ferragni punta tutto sul volume con questo taglio dallo styling leggermente mosso.

Capelli lunghi con riga centrale

La scriminatura al centro, come quella di Irina Djuranovic, si riconferma un must have in fatto di tagli di capelli 2018.

Capelli lunghi e mossi

Roos Abels opta invece per un hair look lungo a onde, con riga laterale.

Taglio corto con frangia

Gisele Fox opta invece per un taglio di capelli corto con frangetta, per un look retro.

Taglio medio con frangia lunga

Frangia lunga e colore biondo platino per Marjan Jonkman e il suo taglio medio.

Hair look granny style

Samantha Angelo, a New York, sceglie un taglio medio in nuance grigio argento.

Mullet style

Sita Abellan con un taglio corto e sfilato in blu elettrico: edgy.

Capelli lunghissimi

Nausheen Shah sfoggia una chioma extra long e liscia per uno stile classico sempre vincente.

Ciuffi laterali

I capelli raccolti e ciuffi laterali a incorniciare il viso. Il look di Romee Strijd è da copiare.

Taglio corto anni '90

Coco Rocha sfoggia invece un taglio corto con scriminatura laterale, dall'effetto so ninetines.

Liscio totale

Hair look liscio e composto per Kate Bosworth.

Semi raccolto

A New York Chriselle Lim propone invece un semi raccolto con chignon alto, il celebre top knot.

Raccolto easy

Semplice da portare e sempre chic, lo stile di Helena Bordon è da copiare.

Frangia piena

Susie Bubble porta i capelli sciolti e lunghi, con frangia piena.

Ricci naturali

Uno stiling naturale e glam per McKenna Hellam che lascia i ricci morbidi in un taglio medio con scriminatura centrale.