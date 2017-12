In inverno i capelli hanno bisogno di idratazione e nutrimento per proteggersi dalla secchezza e dagli sbalzi di temperatura

Capelli: secchi, se non secchissimi, danneggiati dalle basse temperature e dallo sbalzo climatico, poco luminosi o peggio ancora, spenti. In altre parole, occorrono maschere nutrienti e idratanti che ridanno vita alla propria chioma provata. Ne abbiamo selezionate 15, sottolineando il plus di ognuna così da essere adatte a tutte.

The Renaissance Circle, Davines

A base di burro di babassu, molto nutriente e districante, e di argilla gialla, che ricompatta la struttura, questa maschera è adatta per chi ha bisogno di donare corposità alla propria chioma.

Il dettaglio in più: la collezione The Circle Chronicles è una new entry del marchio e si occupa di tutte le problematiche specifiche dei capelli.

Hair Repair- Maschera per Capelli, Sacha Juan

Agisce come la maschera più classica, in posa per 5-10 minuti sui capelli umidi così da nutrirli in profondità grazie alla sua azione emolliente.

Il dettaglio in più: è specifica per i capelli particolarmente deboli e danneggiati e grazie al complesso “ocean silk technology” dona energia alla chioma.

Maschera Nutrizione Intensa- Karité Nutri, René Furterer

Estremamente cremosa, questa maschera è pensata per i capelli da secchi a molto secchi. A base di olio e di burro di karité, che agiscono non solo donando morbidezza ma anche luminosità e leggerezza alla chioma, e di mela cotogna che, inguainando il fusto, lo rende più elastico.

Il dettaglio in più: la beauty routine completa prevede anche l’uso dello shampoo prima della maschera.

Maschera Supreme Repair, Gliss

La sua formula con 3X cheratina liquida aiuta a contrastare la secchezza dei capelli più danneggiati grazie a un trattamento molto intensivo.

Il dettaglio in più: questa è una maschera adatta a chi necessita di un trattamento molto intensivo perché è specifica per i capelli molto provati.

Mask N°1 L’Hydration, David Mallett

Applicata settimanalmente, è un vero e proprio trattamento di 10 minuti; se si ha bisogno di una dose in più di idratazione, può essere lasciata in posa anche 30 minuti.

Il dettaglio in più: formulata per le cuti più sensibili, questa maschera è priva di profumi ed è composta da un complesso proteico che ripara e ripristina l’elasticità del capello.

Catwalk Oatmeal & Honey Mask by TIGI

Si lascia in posa un minimo di 3 minuti, ammorbidisce la chioma in profondità, nutrendola a fondo.

Il dettaglio in più: è adatta per i capelli danneggiati dagli sbalzi climatici o dalle temperature molto basse.

Mask Intensive Repair, Susanne Kaufmann

Specifica per i capelli particolarmente provati, all’interno sono presenti amminoacidi della seta e principi vegetali che ristrutturano completamente il fusto, dalla radice alle punte, riparandolo completamente.

Il dettaglio in più: può essere lasciata in posa 15 minuti oppure, per un trattamento super intensivo, anche per tutta la notte.

Maschera Multi-Minerale, Alma K

Questa maschera è un vero e proprio mix di ingredienti ricostituenti: minerali del Mar Morto rigeneranti, oli vegetali, burro di karitè molto nutriente, l’aloe vera e l’olio di rosa canina idratano e rigenerano.

Il dettaglio in più: la sua formula estremamente ricca è indicata anche per chi non ha i capelli danneggiati ma vuole donare loro energia.

Maschera Nutriente, Keramine H

Si applica solo sulle lunghezze e la si lascia in posa per un minuto oppure, per un effetto più corposo, un massimo di 5 minuti.

Il dettaglio in più: è specifica per i capelli sensibili, li nutre ma non li appesantisce.

Maschera Ristrutturante, Orizya

Arricchita con un concentrato a base di seta, non solo ristruttura ma soprattutto idrata così da garantirne il giusto livello nel fusto.

Il dettaglio in più: il trattamento può proseguire con il Serum Ristrutturante, un siero di cui bastano poche gocce per districare e donare corposità al capello.

Maschera Nutrifier- Serie Expert, L’Oréal Professionnel

Priva di siliconi, questa nuova maschera ha una formula professionale composta da un complesso altamente nutriente.

Il dettaglio in più: i risultati sono pari a quelli di un trattamento fatto in Salone.

Precious Nature, Alfaparf Milano

Questa maschera è un trattamento ristrutturante innovativo, adatto per tutti i tipi di capelli.

Il dettaglio in più: può essere usato in due modi differenti, come trattamento leggero, dopo il conditioner, senza risciacquo oppure come vera e propria maschera, lasciandola in posa 5 minuti dopo lo shampoo.

Rose Hair & Scalp Moisturising Masque, Aēsop

Si applica sui capelli bagnati e lo si distribuisce con un pettine insistendo soprattutto sulla metà lunghezza e sulle punte. Lo si lascia in posa per 15 minuti così da nutrire in profondità.

Il dettaglio in più: è adatto per tutti i tipi di capelli, ma specifico per quelli indeboliti dalle continue sedute dal parrucchiere.

Masque d’Exception, Phyto

Composta dall’85% di ingredienti naturali, agisce su differenti aspetti della chioma: la setosità e morbidezza, la luminosità, la resistenza, l’elasticità e la facilità di districarli.

Il dettaglio in più: è adatta sia per i capelli sottili, lasciata in posa 2-3 minuti, sia per quelli molto spessi, un massimo di 10 minuti.

Heat Cure, Redken

È un trattamento da salone che ora può essere eseguito anche a casa, aiuta a pulire da tutto ciò che attacca il capello depositandovisi sopra, ricrea il film protettivo che lo protegge e che col tempo si deteriora.

Il dettaglio in più: la comodità, basta scaldarla tra le mani e applicarla sui capelli bagnati dalle radici alle punte.