Paesaggi fiabeschi e vini da favola (che non guastano mai): 5 destinazioni vicine a Milano per un weekend romantico indimenticabile

Chi l'ha detto che per passare un weekend romantico si debba volare a Parigi? Ci sono posti stupendi a meno di due ore di macchina da Milano che non vi faranno rimpiangere nemmeno per un momento la Torre Eiffel.

In Oltrepò Pavese, Valpolicella, Franciacorta o nelle Langhe, senza dimenticare i Colli Piacentini: tra vigneti e antichi borghi, dimore storiche, fortezze e splendide vallate, sarà impossibile non innamorarsi ancora di più - del posto e uno dell'altro.

Ecco gli itinerari per organizzare un weekend romantico indimenticabile.

5 idee per un weekend romantico vicino a Milano

Weekend romantico nell'Oltrepò Pavese

A un'ora scarsa da Milano, questo territorio stupisce tanto per la varietà cromatica dei suoi paesaggi quanto per quella dei suoi vini. Diversi anche gli antichi villaggi, i castelli e le torri che svettano sulle sue colline, abitate da moltissime specie di uccelli e farfalle (se ne contano più qui che in tutto il Regno Unito).

Per degustare ottimi calici scoprendo al contempo meravigliose fortezze si può partire in bicicletta (o e-bike) da Fortunago, nel club Borghi più belli d'Italia, e fare tappa al Castello di Stefanago, che è anche una fornitissima cantina dove provare ricercati vini bio e farseli raccontare direttamente da chi li produce da generazioni.

Si prosegue poi lungo la panoramica Costa Pelata per arrivare a Torre degli Alberi, sede di un'altra rocca dove assaggiare raffinati spumanti (sempre in compagnia dei suoi produttori).

Chi ha ancora un po' di tempo a disposizione, può percorrere la Road to Riesling, un percorso ad anello di circa una ventina di chilometri che tocca diverse cantine storiche.

Le cantine, che aprono tutte solo su prenotazione, propongono esperienze interessanti come picnic e aperitivi in vigna.

Tra i castelli merita una visita anche il Dal Verme di Zavattarello, con una terrazza affacciata su un panorama di boschi e campi verdeggianti.

Tante le prelibatezze culinarie da non perdere, dalla Formaggella di Menconico e i formaggi di capra agli agnolotti e al Miccone (un pane tipico della zona), passando per dolci come la torta alle mandorle.

Valpolicella

Non lontana da Verona, città dell'amore per eccellenza, questa terra collinare offre vigneti e uliveti dove passeggiare e rilassarsi, ma anche vere e proprie oasi naturali come il Parco delle Cascate, perfetto per un'immersione nella natura tra sorgenti, cateratte e boschi.

Dopo una visita al borgo incantato di Sant'Ambrogio di Valpolicella, alla sua celebre e suggestiva Pieve di San Giorgio e alla tenuta Possessioni Serego Alighieri (di proprietà dei discendenti del Sommo Poeta), si fa tappa alla Pieve Romanica di San Floriano, costruita nel medioevo sopra un cimitero pagano e ampliata successivamente con chiostri tipicamente rinascimentali. In zona ci si può riprendere fiato all'Azienda Agricola Nicolis (su prenotazione).

Poi si va verso Fumane, dove si possono visitare i castellieri (villaggi d'altura fortificati) e la bella villa rinascimentale Della Torre Allegrini, che è anche sede di una cantina (accessibile su prenotazione). Infine dirigendosi verso nord si arriva a Molina, dove ha sede il Parco delle Cascate.

Per chi volesse fermarsi più di un giorno, un altro tour interessante parte dalla Valle di Marano di Valpolicella, con i suoi fantastici panorami ammirabili dall'alto del Santuario di Santa Maria in Valverde. Da qui, percorrendo un breve sentiero, si arriva alla zona archeologica Tempio di Minerva (visite guidate su prenotazione al 349 5923868).

Dopo aver fatto ritorno a Marano si punta verso Negrar, dove, in località Novare, si trova Villa Mosconi Bertani, un edificio neoclassico settecentesco (visite e degustazioni su prenotazione). Da vedere nello stesso comune anche il Giardino Pojega di Villa Rizzardi (anche qui con possibile degustazione).

Questo itinerario si chiude a 900 metri di altitudine a Sant’Anna d’Alfaedo, ma prima di raggiungere il paese è consigliata una passeggiata al Veja, il ponte naturale più grande d'Europa.

La scelta dei vini in questa regione potrebbe rivelarsi perfino ardua, perché sono veramente tutti ottimi. Tra i più pregiati della lista c'è sicuramente l'Amarone della Valpolicella Classico Docg, rosso dal sapore vellutato prodotto con uve autoctone.

L'associazione Strada del Vino Valpolicella ha un elenco consultabile delle cantine che rimangono aperte nel week-end e sono accessibili senza bisogno di prenotare.

Tra i tanti piatti squisiti di questa regione sono fortemente raccomandati la focaccia all'uva, il risotto all'Amarone e i bigoli.

Langhe, Monferrato e Roero

Lo straordinario paesaggio collinare di questi luoghi è impreziosito dalla presenza di diversi castelli medievali, torri e antiche città ricche di storia, come Alba (dove aleggia sempre il profumo delle fave di cacao tostate) e Asti (con le sue bellissime pasticcerie del centro e i suoi palazzi barocchi).

Da vedere il Castello di Grinzane Cavour, che è anche sede dell'enoteca regionale piemontese Canelli, con le sue storiche cantine sotterranee dove si produce spumante.

Merita una visita anche Cella Monte, dove si trovano i caratteristici 'infernot', locali scavati nella roccia per conservare le bottiglie.

Per un'escursione in uno scenario più selvaggio, si può percorrere una parte del Grande sentiero del Roero, che da Bra si snoda fino a Cisterna d'Asti.

Il re indiscusso della tavola è il Nebbiolo, con i suoi figli principeschi Barolo e Barbaresco.

Per accompagnare queste prelibatezze liquide non si contano le specialità tipiche di questo territorio, dai tartufi ai tajarin e alla robiola di Roccaverano DOP, passando per la straordinaria bagna càuda.

Franciacorta

A pochi chilometri da Brescia, nonché dal meraviglioso Lago d'Iseo, questa zona di dolci pendii dove si producono vini Docg ospita anche luoghi di interesse culturale e storico, come sontuosi palazzi nobiliari, monasteri, borghi e fortezze.

Per chi cerca un'esperienza all'aria aperta inoltre ci sono diverse opzioni. Si può partecipare a giri del lago in barca o in motoscafo oppure a tour in bici, Vespa e quod.

Facendo una passeggiata tra ponticelli e specchi d'acqua nella riserva naturale Torbiere del Sebino, poi, si scoprirà un'area paludosa dai colori straordinari con una fauna e una flora uniche.

Vicino a questo parco si erge il Monastero di San Pietro di Lamosa, luogo iconico della Franciacorta tanto antico (ha più di mille anni) quanto panoramico: dall'alto si gode di una splendida vista su lago e Torbiere.

Tante le cantine (il consorzio ha un elenco completo con tutti i contatti) dove fermarsi a degustare Franciacorta e Curtefranca (prodotto sempre in questi territori ma con un metodo diverso), da Monte Rodda, in una villa storica circondata da cipressi, a Ca' del Bosco, moderna e con opere d'arte disseminate in giardino.

Fra le molte prelibatezze che offre la tavola locale, sono consigliati i risotti al Franciacorta e la tinca al forno di Clusane, un pesce d'acqua dolce molto saporito.

Colli Piacentini

In questo territorio magnifiche vallate e colline ospitano vigneti, uliveti ma anche magiche borgate, abbazie, dimore storiche e castelli.

Oltre a passeggiare tra i filari, sui colli si possono fare trekking, giri in mountain bike e persino arrampicate.

Un possibile itinerario per ammirare diversi siti storici parte dall'imponente Castello di Rivalta, arriva alla cittadina d'arte di Castell'Arquato, con la sua maestosa fortezza viscontea arroccata su una collina, poi fa tappa nell'affascinante borgo fortificato di Vigoleno a Vernasca (dove provare in Vin Santo abbinandolo a dolci o formaggi) e infine raggiunge Cortemaggiore, città disegnata a misura d'uomo nel '400.

Anche qui non è breve l'elenco di vini tra cui scegliere, dagli storici Monterosso Val d’Arda e Trebbianino Val Trebbia al Gutturnio, passando per l'Ortrugo, il bianco beverino con il quale brindavano già gli antichi romani.

Anche a tavola non mancano le prelibatezze, dai formaggi come Cacio del Po, Grana Padano e Provolone Valpadan agli ottimi primi patti come gli anolini e i famosissimi (e molto nutrienti) Pisarei e fasò.