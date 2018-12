Da Buenos Aires alla Calabria passando per il Mozambico e la Normandia, ecco la top ten dei viaggi da fare nel 2019: iniziate a prenotare

Se soffrite di wanderlust, la malattia del viaggiatore che porta appunto a desiderare di essere sempre in partenza, di sicuro starete già pianificando quali mete visitare nel 2019.

Per facilitare la scelta, Airbnb ha appena stilato la lista dei posti più ambiti per l’anno nuovo.

Ecco i migliori 10 viaggi da fare nel 2019. O almeno una volta nella vita.



Kaikoura (Nuova Zelanda)



Gli amanti della natura in ogni sua declinazione non potranno non impazzire per Kaikoura.

Tra kayak, canoa, surf e whale watching, questa meta è da segnare a caratteri cubitali sul passaporto di chi adora la natura selvaggia.

Oltre alle bellezze da ammirare sulla terraferma e alle balene da avvistare durante i giri in barca, anche lo snorkeling va per la maggiore: immergetevi nelle fresche dolci acque (assai fresche dato che si tratta di oceano…) della Nuova Zelanda per godervi delfini, sottofondi marini mozzafiato e foche.

Un’immersione nella Natura con la N maiuscola!

Xiamen (Cina)

Per gli amanti della Cina che va oltre l’involtino primavera, Xiamen sarà pane per i vostri denti.

Dai giardini botanici ai templi mozzafiato come quello di Nanputuo fino ai musei in cui godersi tesori made in China, Xiamen è la tappa da non perdere.

Tra statue cinesi e vasellame bianco-blu, qui vi potrete concedere una vera full immersion nella cultura asiatica più affascinante che ci sia.



Puebla (Messico)

Puebla unisce in sé tante anime travel: dalle escursioni su Le Malinche alle visite in chiese spettacolari (come la Capilla del Rosario o l’Iglesias de Tonantzintla) fino ai parchi naturali e agli zoo safari, nella città messicana di Puebla ogni viaggiatore troverà l’appagamento che cerca.

Non mancano nemmeno le rovine archeologiche (il sito più celebre è quello di Cantona) né il museo dei treni o la ruota panoramica: per grandi e piccini!



Normandia (Francia)

Un fiore all’occhiello della Francia e dell’Europa in generale è la Normandia.

Una terra che è essa stessa piena di tanti fiori all’occhiello: la Penisola di La Hague, le scogliere di Nez de Jobourg, il piccolo Port Recine, il Castello di Nacqueville, la località balneare di Granville (città natale di Christian Dior, giusto per darvi un’idea del livello di charme).

Uno dei simboli della Normandia è il Mont Saint-Michel e la celebre abbazia che vi sorge, a tutela dell’UNESCO dal 1979. Anche gli appassionati di storia bellica avranno un gran da fare, innanzitutto visitando il Museo della Liberazione di Cherbourg, il cimitero americano di Colleville-sur-mer (sulla spiaggia di Omaha Beach).

La visita al Normandy American Military Cemetary and Memorial è una tappa fondamentale per la ricostruzione della sanguinosa pagina di storia che ha come protagonista l’occupazione nazista in Francia.

Da Bayeux a Caen fino alla Costa dei Fiori (puntellata da Cabourg, Deauville, Dives-sur-mer e Honfleur), la Normandia offre scorci tanto diversi quanto meravigliosi.



Great Smoky Mountains (Stati Uniti)



Il Great Smoky Mountains National Park è il parco nazionale più visitato degli States.

I confini del parco comprendono le Great Smoky Mountains, il cui nome deriva dalla celebre foschia bluastra che le avvolge.

Si tratta di un parco naturalistico di oltre 2000 chilometri quadrati, fondato nel 1934 e poi aperto ufficialmente nel 1940 dal Presidente Franklin D. Roosvelt in persona.

Dal 1983 è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Buenos Aires (Argentina)



Tra tango e gaucho, carne che si scioglie in bocca e meraviglie della natura, Buenos Aires è da vedere assolutamente almeno una volta (preferibilmente due o tre) nella vita.

Da non perdere sono le sue attrazioni turistiche dei punti più antichi della città: Plaza de Mayo, Casa Rosada, il palazzo Cabildo, l’obelisco in Plaza de la Republica e la chiesa di Nuestra Señora de Pilar.

Anche il Teatro Colon (considerato uno dei cinque migliori teatri al mondo per ampiezza e per acustica, costruito da architetti italiani e inaugurato nel 1908 con l’Aida di Giuseppe Verdi) e il cimitero di Recoleta (dove è sepolta Evita Peròn) sono tappe d’obbligo.



Mozambico

Anche il Mozambico è tra le mete top per il 2019, in particolare per chi ama la natura selvaggia.

Dai safari fotografici alle visite nei parchi naturali in cui avvistare elefanti e giraffe (il più visitato è il Kruger), qui potrete godervi tutto ciò che di più spettacolare ha creato Madre Natura.

Per chi preferisse spiaggiarsi su paradisi terrestri che si affacciano su acque splendide, l’isola Inhaca è un vero Eden da cui non vorrete mai più fare ritorno.

Chi ama i monumenti storici datati, avrà l’imbarazzo della scelta: dalla Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception di Maputo alla Catedral de Nossa Senhora da Fatima che sorge a Nampula, di meraviglie storico-religiose ce ne sono a non finire.

Photo Credits: Wikimedia.org



Calabria (Italia)

Al diciassettesimo posto delle destinazioni più ambite per il 2019, Airbnb inserisce la Calabria.

E noi non gli diamo torto, anzi! Basta vedere anche solo in cartolina il parco naturale della Sila, la Chiesa di Santa Maria dell'Isola a Tropea, il monastero bizantino che va sotto il nome di Cattolica di Stilo o il promontorio di Capo Vaticano a strapiombo sul mar Tirreno per innamorarsi perdutamente di questa terra.

C’è anche il parco archeologico di Scolacium, la Roccelletta di Borgia e il meraviglioso borgo di Amantea.

E non potete perdervi i proverbiali Bronzi di Riace al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.



Andalusia (Spagna)



Incominciate da Siviglia, la principale città dell’Andalusia nonché la quarta di tutta la Spagna.

Una galleria di meravigliosi monumenti, piazze, giardini: dalla torre della Giralda alla Cattedrale, dal palazzo fortificato di Alcázar a Plaza de España, qui sarete nel cuore dell’Andalusia e ne sentirete palpitare la passione ardente.

Toccate poi Cordoba per vedere la Grande Moschea datata 785 d.C. (trasformata in Cattedrale nel 1236 per volere di San Ferdinando III).

A completare il pacchetto è Granada, la cui Alhambra non può mancare nelle vostre foto ricordo.

Edificata nell’XI secolo, è una piccola città murata costruita durante la dominazione araba e presenta all’interno un incantevole giardino arabo, palazzi, torri, cortili chiusi e un convento.

Tappa d’obbligo anche al Palazzo della Madraza, la prima università dell’Andalusia fondata nel 1349 e tra le più antiche di tutta Europa.

Poi Cadice (con il novecentesco Gran Teatro Falla e la settecentesca Torre Tavira), Malaga (con il Museo Picasso Malaga, il Centro di Arte Contemporanea, il Museo Carmen Thyssen, la fortezza musulmana Alcazaba, il Castello di Gibralfaro e la cattedrale), la Costa del Sol (non perdete Marbella e Torremolinos) o la più tranquilla Costa de la Luz.

Taiwan



Taiwan, con le isole di Formosa, Pescadores, Quemoy e Matsu, è la meta da sogno per chiunque.

La sua capitale, Taipei, è tra le venti città più visitate al mondo - più di Firenze e di Venezia, per dire.

Ci sarà un perché, anzi: tantissimi perché. Ravioli al vapore, sorgenti termali, gole scavate dal fiume (le più famose sono le Taroko Gorges), il geoparco di Yehliu, la piccola cittadina di Jiufen.

Taiwan è un mondo tutto da scoprire, a partire dalle oltre 700mila opere d’arte cinese custodite nel National Palace Museum di Taipei fino a trascorrere la mezzanotte al mercato notturno di Shilin.