Dalla Colombia al deserto della Giordania, passando per Messico, Indonesia e Albania, ecco 10 viaggi da fare nel 2019 per accontentare i gusti di tutti

Posto che sarebbe buona abitudine visitare almeno una volta all'anno un posto nuovo del mondo, ogni anno ci sono nuove mete che fanno capolino tra le destinazioni più gettonate: merito di serie tv, film o eventi che le fanno scoprire e danno il via al passaparola tra i viaggiatori.

Per scoprirle in anticipo, Booking.com, ha confrontato le prenotazioni internazionali degli ultimi due anni e selezionato le 10 destinazioni con la crescita più significativa - e con all'attivo almeno 10mila prenotazioni nel corso dell'ultimo anno.

Il risultato? Le mete emergenti da scoprire nel corso dei prossimi 12 mesi.

Da Palomino, una località costiera paradisiaca in Colombia, al deserto del Wadi Rum in Giordania, passando per Bacalar in Messico, ecco per dove prenotare il prossimo aereo.

(Continua sotto la foto)

Wadi Rum, Giordania

La valle del Wadi Rum ha fatto da sfondo a tantissimi film ed è la quintessenza di un’avventura nel deserto.

Paesaggi dominati da imponenti formazioni rocciose, canyon rossi e fantastici disegni rupestri preistorici sono solo alcune delle attrazioni che rendono il Wadi Rum l’esperienza ideale per chi cerca un viaggio lontano da tutto e da tutti.

Paragonata a Marte per via della sabbia rossa e degli archi di roccia naturali, questa meta è perfetta se vuoi provare un viaggio che ti dia l’impressione di essere su pianeta alieno.

Su Booking.com i viaggiatori consigliano il Wadi Rum principalmente per i suoi fantastici tramonti, come location ideale per guardare le stelle e, ovviamente, per scoprire tutta la bellezza del deserto.

Dove dormire: il Memories Aicha Luxury Camp ha tutto l’occorrente per trascorrere un fantastico soggiorno nel deserto, a partire dal suo design unico, che permette di guardare le stelle o le montagne dall’interno della struttura.

Samarcanda, Uzbekistan

Culla della civiltà per centinaia di anni, Samarcanda è uno degli insediamenti più prosperi lungo l’antica Via della Seta e una delle città più antiche abitate ininterrottamente nell’Asia Centrale.

Tra architettura medievale e monumenti inclusi dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, siti interessantissimi, come Piazza Registan (una delle piazze più belle del mondo), completamente ricoperta di mosaici e decorata con iscrizioni d’oro.

Su Booking.com i viaggiatori consigliano Samarcanda principalmente per i siti antichi, l’architettura e la storia.

Dove dormire: a soli cinque minuti a piedi dal centro, il Jahongir Hotel si trova in una posizione centralissima e propone cucina tradizionale Uzbeka e camere arredate con bellissimi arazzi in stile Suzani.

Bacalar, Messico

Bacalar viene spesso paragonata alle Maldive e ospita una delle bellezze naturali più sorprendenti del mondo, la Laguna dei Sette Colori.

L’acqua dolce dalle infinite sfumature turchesi e il fondale di sabbia bianca rendono questo lago perfetto per chi ama lo snorkeling e le immersioni, mentre le casette dei pescatori che lo circondano sono perfette per provare le specialità a base di pesce che rendono famosa Bacalar.

Su Booking.com i viaggiatori consigliano Bacalar principalmente per nuotare nella natura, relax e tranquillità.

Dove dormire: l’Hotel Aires Bacalar si trova vicino alla Laguna dei Sette Colori e ospita camere tutte dotate di balcone, la soluzione ideale per ammirare da vicino la bellezza di questa fantastica attrazione naturale.

Ouarzazate, Marocco

Conosciuta come porta di ingresso per il Sahara, la città di Ouarzazate si trova in Marocco, a sud della bellissima catena montuosa dell’Atlante e ospita lo stupendo villaggio fortificato di Ait Ben Haddou, dalla cui casba potrai vedere tramonti e albe davvero spettacolari.

Saltate in sella a un quad per esplorare le strade sterrate che attraversano questa regione, per scoprire un paesaggio reso immortale da tanti film e serie TV (non perdete una visita agli studi cinematografici).

Su Booking.com i viaggiatori consigliano Ouarzazate principalmente per i giri turistici, la natura e la tranquillità.

Dove dormire: il Riad Ouarzazate è un riad in stile casba situato nel centro di Ouarzazate e offre camere eleganti arredate nel tradizionale stile marocchino, e una terrazza esterna dove gustare il meglio della cucina locale.

Palomino, Colombia

Questa amatissima località costiera è una tappa imperdibile per ogni viaggio in Colombia.

Oltre a fantastiche spiagge caraibiche, ideali per prendere il sole e fare surf, una delle attività più amate dai viaggiatori che visitano Palomino è il tubing (ovvero la discesa sul fiume a bordo di una ciambella gonfiabile), che permette di ammirare la bellissima natura facendosi trasportare verso il mar dei Caraibi dalle acque del fiume.

Su Booking.com i viaggiatori consigliano Palomino principalmente per le passeggiate sulla spiaggia, il relax e la natura.

Dove dormire: Palomino è una meta fantastica con ostelli da sogno, come il Casa del Pavo Real Boutique Hostel, una struttura di lusso a prezzi super convenienti. A soli cinque minuti dalla spiaggia, questo delizioso ostello include una piscina all’aperto, un giardino, un ristorante, una terrazza e una zona lounge condivisa.

Mestia, Georgia

Questa località nella parte nord occidentale della Georgia si trova a 1.500 metri sul livello del mare ed è un ottimo punto di partenza per scoprire la regione circostante.

Se vi piacciono le vacanze attive, si può scalare il Ghiacciaio Chaladi sulle pendici del Caucaso o passeggiare tra i laghi ai piedi del Monte Ushba, con viste davvero mozzafiato.

Questa meta è un paradiso anche per chi ama la buona cucina: da provare i piatti della tradizione Svan, come l’imperdibile tortino di carne Kudbari e il purè al formaggio Tashmijabi.

Su Booking.com i viaggiatori consigliano Mestia principalmente per le montagne, le passeggiate e i paesaggi.

Dove dormire: lo Svaneti apartment si trova in una posizione ideale a circa un chilometro e mezzo da Mestia, una località ideale per gli amanti della neve.

Questi appartamenti completamente accessoriati sono una soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Kigali, Ruanda

Negli ultimi anni il “paese delle mille colline” è diventato più accessibile ai viaggiatori che vengono qui da tutto il mondo per vedere i gorilla di montagna che vivono nel Parco Nazionale dei Vulcani.

Se vi piacciono i safari, nel Parco Nazionale dell’Akagera potrete ammirare i Big Five (leoni, rinoceronti, elefanti, bufali e leopardi).

La città di Kigali è considerata una delle capitali più sicure e interessanti dell’Africa e, grazie alla rapida crescita economica degli ultimi dieci anni, offre un’interessantissima scena gastronomica, mercati molto visitati e una vivace vita notturna.

Kigali è consigliata dai viaggiatori principalmente per la cultura e la gente simpatica.

Dove dormire: il Pili Pili Boutique Hotel offre appartamenti eleganti con una fantastica vista e piscina all’aperto, e si trova vicino alla galleria d’arte Yego Arts e al Nyarutarama Tennis Club.

Leeuwarden, Paesi Bassi

Leeuwarden è una località pervasa dalla tipica atmosfera olandese, dove trovare musei, negozi e tanti posti dove assaggiare la cucina locale.

Nominata Capitale della Cultura nel 2018 grazie all’ampia offerta di mostre, spettacoli e iniziative culturali, è una città perfetta da esplorare in bicicletta.

Fate un salto al Fries Museum per conoscere più da vicino l’arte della Frisia, salite sulla torre pendente di Leeuwarden o partecipate a una degustazione di liquori locali nella distilleria a conduzione familiare del Boomsma Museum.

Su Booking.com Leeuwarden è consigliata principalmente per il suo centro storico, le passeggiate in città e lo shopping.

Ksamil, Albania

Questa località nel sud dell’Albania è una piccola perla nascosta (ma non ancora per molto), perfetta per chi ama le spiagge.

Situata sulla costa albanese, è caratterizzata da un mare cristallino, spiagge tranquille e ristoranti dall’atmosfera rilassata.

Nelle vicinanze si trovano attrazioni come la sorgente Syri I Kaltër (conosciuta anche come l’Occhio Azzurro) e l’antico sito di Butrinto, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

I temi principali per cui è consigliata questa destinazione sono i piatti a base di pesce e il mare.

Dove dormire: l’Hotel Mira Mare si trova in una posizione ideale a un minuto a piedi dalla spiaggia e offre camere con terrazza e vista sul mare o sulle montagne. Gli alloggi includono anche un angolo cottura.

Nusa Penida, Indonesia

Molti viaggiatori visitano le Isole Gili, Bali o altre mete famose in Indonesia.

L’isola di Nusa Penida è quindi ancora una destinazione relativamente poco nota e tutta da scoprire.

Situata al largo della costa sud-orientale di Bali, l’isola è caratterizzata da bellissimi paesaggi ancora intatti.

Fate immersioni, camminate lungo la Crystal Bay o lasciatevi strabiliare dalle bellezze della natura, come la Grotta di Giri Putri o la piscina naturale a sfioro di Angel’s Billabong.

I consigli principali per Nusa Penida su Booking.com riguardano snorkelling, spiagge e natura.

Dove dormire: il Kabeh Jati Garden Villa and Restaurant è la soluzione ideale per un viaggio in pieno relax. La struttura si trova su una montagna da cui ammirare una fantastica vista a 360° sull’isola. La spiaggia e il porto locale sono facilmente raggiungibili in macchina.